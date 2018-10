Y luego hizo referencia al episodio en el que la One quedó detenida en Paraguay por el supuesto robo de unas joyas. "Creo que choreó, ¿no?", preguntó. Y después agregó: "Yo le veo cara de que es capaz de cualquier cosa. Para mí, fue chorra. Para mí todo eso se tapó porque vieron como son las cosas… Mucho autobombo. No es el tipo de mujer que me guste mucho".