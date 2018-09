Tanto el locutor como el resto de sus compañeras se rieron al mismo tiempo que la corrigieron en vivo y le hicieron notar su confusión. "Vero Lozano está en otro canal. Vero, te quiero. Ya me parecía raro porque nadie decía nada y dije: '¿Qué le pasa? Hace tantos días que no se ven y se olvidan'", dijo Moria, mientras se tapaba la boca y no podía creer el error que había cometido.