Beca Rita Cetina 2026: ¿qué papeles deben presentar padres y alumnos para obtener la tarjeta?

Entre el 18 de mayo y el 31 de julio, las familias con hijos en primaria pública pueden recoger la tarjeta que les dará acceso al apoyo.

Las familias con hijos en primaria pública tienen hasta el 31 de julio para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar que les dará acceso a los 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina 2026, un apoyo anual pensado para cubrir útiles y uniformes antes de que arranque el siguiente ciclo escolar.

El proceso de entrega arranca el 18 de mayo y se extiende por dos meses y medio. Los fondos estarán disponibles en agosto, lo que convierte la fecha límite de julio en un plazo sin margen: quien no recoja la tarjeta a tiempo no podrá cobrar el recurso.

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Identificación del tutor, acta de nacimiento, comprobante de inscripción y comprobante de domicilio: esos son los cuatro documentos que las familias deben llevar para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar antes del 31 de julio.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar cerró el portal de inscripción e inició una fase de validación de datos para confirmar la elegibilidad de cada solicitante. La revisión abarca tanto la información del estudiante como la del tutor. Solo quienes pasen ese filtro quedarán integrados al padrón de beneficiarios y recibirán la tarjeta.

El programa excluye a quienes ya reciben la Beca Benito Juárez: ambos apoyos no son compatibles y no pueden acumularse en el mismo ciclo escolar. La prioridad la tienen familias de sectores vulnerables inscritas en escuelas públicas que no perciban otros beneficios federales similares.

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Para recibir el plástico, el tutor debe presentar su identificación oficial, el acta de nacimiento del estudiante, el comprobante de inscripción al ciclo escolar vigente y un comprobante de domicilio actualizado.

La entrega se coordina con cada plantel escolar. Las familias reciben notificación a través del sitio web oficial de la CNBB, sus redes sociales verificadas y un canal de WhatsApp habilitado para el programa. Cabe señalar que el trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

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Solo quienes pasen la validación de datos quedarán en el padrón y podrán recoger la tarjeta con la que cobrarán los 2,500 pesos antes del inicio del siguiente ciclo escolar. (X@Gob_Tlalne)

La CNBB advierte que el proceso no tiene costo. Cualquier persona que ofrezca gestionar el trámite a cambio de dinero opera al margen del programa. El depósito de 2,500 pesos es único por ciclo escolar: no existe un segundo pago dentro del mismo periodo.

Documentos para recoger la tarjeta del padre, madre o tutor:

Identificación Oficial vigente INE (en original y copia)

Copia de CURP

Copia del acta de nacimiento

Copia del comprobante de domicilio (reciente)

Documentación necesaria de los estudiantes de primaria

Copia del CURP

Copia del acta de nacimiento

Si falta alguno de los documentos requeridos, las autoridades no entregarán la tarjeta de la Beca Rita Cetina a los padres del alumno. Por otro lado, recomiendan informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar contratiempos y asegurar el acceso al beneficio.

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