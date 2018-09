"No, lo busqué. Lo busqué porque era el momento del 2001, teníamos que viajar a Francia y mi hija menor me dice, 'cuando vayamos a Francia voy a conocer al abuelo y a la abuela', y le dije 'a la abuela sí, al abuelo no'. Y me dice ¿por qué?, 'porque no lo quiero ver más', se puso a llorar y me dijo 'papá, un papá es importante, tenés que ir a verlo', y me golpeó, me golpeó todavía", se sinceró.