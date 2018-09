Luego, Pergolini explicó su idea: "Nadie puede creer que sigue siendo culpa del pasado porque van tres años (de gestión). Te pusimos acá porque queríamos que arreglaras los problemas: malos números, cosas que no gustaron, plata que no entendemos dónde fue. Entendemos que aumentan los impuestos porque el Estado está poniendo plata, pero después es un sopapo atrás del otro. Es difícil decir que se necesita tiempo porque en el medio hay gente. No hay forma de no decir que la situación es complicada".