No obstante, cuando el conductor buscó que Dady le contestara desde el otro lado de la grieta, éste se mostró algo molesto. "Si vos vas en representación de la AFA y hablás de tu equipo, estás sacando ventaja. Vos no tenés que hablar de tu equipo, porque vas en representación de la AFA. Si vos me invitás solo, yo digo todo lo que pienso de Macri, pero si vos me invitás con los chicos me siento incómodo porque sé que piensan distinto y no quiero comprometerlos", replicó Brieva.