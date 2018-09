En tanto, la palabra de Marcelo Tinelli no se hizo esperar y en un mensaje de audio que envió al ciclo de El Nueve sostuvo: "Los estaba mirando, obvio que estas convocada y me encantaría. Denise es 'la hija de la danza', el paso y la coreografía del avatar fue uno de lo más hermosos del Bailando. Con respecto a Josema me encantaría, están convocados oficialmente, los quiero a los dos".