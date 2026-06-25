Cecilia Ce agradeció el apoyo recibido tras denunciar a su expareja: “Muchos preguntan ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’”

El agradecimiento de Cecilia Ce tras denunciar a su expareja: “Atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza” (Instagram)

Hace pocas horas la psicóloga e sexóloga Cecilia Ce compartió la historia de violencia y angustia que estaba viviendo con una expareja. El nombre de Nacho Levy, su última expareja, periodista y referente de La Garganta Poderosa, no tardó en salir a la luz. En medio de las expresiones de apoyo, como la de Gloria Carrá, también expareja de Levy, la autora regresó a sus redes para de expresarse sobre las muestras de solidaridad.

“Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos”, comenzó diciendo. “Ante la pregunta que seguramente muchas personas se hacen de ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’, hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde quien soy y desde lo qué construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron", expresó a través de una historia en su cuenta de Instagram.

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Cecilia Ce contó su experiencia de acoso emocional tras el final de su relación con Nacho Levy (Instagram)

“Y sí, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo”, manifestó la influencer. “Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas y otra cuestiones en sus propios vínculos. Agradezco profundamente los miles de mensajes de cariño que recibí”, resaltó.

Luego, siguió analizando la situación que vive con su expareja. “El abuso emocional es: Íntimo Intencional e Intermitente (soy encantador/ te hago daño)”, explicó. También replicó un posteo que realizaron varias psicólogas analizando su caso.

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“¿Cómo le pudo pasar a ella? ¿Como ella, siendo tan formada, no se dio cuenta antes? Esta pregunta habla, sin dudas, de como desconocemos los mecanismos, contextos, y las dinámicas a través de las cuales se despliega la violencia de género", comienza el posteo que realizaron en conjunto las psicoanalistas Cande Mazzitelli (Muy.Cande), Victoria Gomez Bonilla (Lapsicodeinsta) y Julieta Fantini (Cuestionartearg). “Porque la violencia de género no se sostiene por no tener información. Se sostiene por mecanismos mucho más complejos: una idea sobre el amor, la esperanza, la dependencia emocional, la manipulación, el miedo, la culpa, el aislamiento, la idealización y las promesas de cambio”, sostienen.

El mensaje de Cecilia Ce agradeciendo las muestras de apoyo tras hacer pública su caso de violencia psicológica (Instagram)

“Por eso una cosa es estudiar la violencia y otra muy distinta es vivirla. Una cosa es leer sobre las dinámicas vinculares. Otra muy distinta es despertar cada mañana dentro de una relación en la que esas dinámicas se juegan en tu propia vida. Desde el psicoanálisis, sabemos que no elegimos nuestros vínculos desde un lugar completamente racional. Nos vinculan nuestras historias, nuestras heridas, nuestros deseos, nuestras necesidades de amor y reconocimiento", analizan las profesionales.

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“Cuando estamos implicadas afectivamente, no analizamos nuestra vida como si fuéramos observadoras externas. Amamos. Perdonamos. Esperamos. Justificamos. Por otro lado, quienes ejercen esa violencia nunca se presentan desde el primer día como personas violentas. La violencia suele instalarse en el vínculo muy gradualmente. Coexistiendo con proyectos compartidos, con gestos de otro tipo, con pedidos de perdón, con promesas de cambio", continúan.

Cecilia Ce analizó su propio caso: "El abuso es íntimo intencional e intermitente (soy encantador/ te hago daño)"

“Por eso muchas veces resulta tan difícil nombrarla. No es una peli donde hay un villano evidente y una víctima que lo ve todo con claridad. Son personas intentando sostener un vínculo en el cual están involucradas afectivamente. Y cuando la persona que denuncia es alguien formada en género, aparece otra violencia más: la exigencia de haber tenido que darse cuenta antes. Como si tener ese conocimiento eliminara la vulnerabilidad y el afecto”, expresan las psicoanistas sobre el caso de Cecilia Ce.

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“La pregunta no es por qué no se dio cuenta antes. La pregunta es cómo hacemos para desarmar, colectivamente, estos mecanismos de violencia de género que siguen siendo tan efectivos para producir silencio, señalamiento y aislamiento. La pregunta es por qué seguimos viviendo en una cultura donde estas violencias encuentran las condiciones necesarias para reproducirse. Entonces: Sí, podemos saber, todo absolutamente todo en violencia de género y sufrirla", aseguran. “Es urgente dejar de poner el foco en las víctimas. Hay que ponerlo en los victimarios”, concluyen. Entre los comentarios, la propia Cecilia Ce se manifestó. “La pregunta es ‘¿por que él la eligió a ella?” Yo salí y hablé“.