Hermana de Daniel Muñoz reveló cómo vivió la clasificación de Colombia y habló del sueño mundialista

El jugador se ha convertido en la figura de la selección Colombia en el Mundial - crédito Daniel Becerril / REUTERS

La clasificación a dieciseisavos de Colombia en el Mundial 2026 emocionó a todo el país y los familiares de Daniel Muñoz expresaron su emoción tras su segundo gol en el importante evento deportivo, pues el lateral derecho de 30 años se convirtió en el autor del 1-0 de la Tricolor ante República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara el martes 23 de junio.

Camila, hermana de Daniel Muñoz, reveló que vivió el gol entre lágrimas y euforia. Además, en diálogo con Noticias RCN recordó las dificultades que él atravesó en el inicio de su carrera y señaló que este momento tiene un valor especial después de la tarjeta roja que se llevó en la Copa América.

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La reacción de su hermana estuvo marcada por el impacto del gol que definió el partido en el minuto 76 tras un pase de Juan Fernando Quintero: “Fue una cosa de locos, la verdad, hubo mucha emoción. Yo me esperaba que Daniel iba a hacer gol, la verdad, porque desde un principio él fue de una a querer marcar”.

Cabe recordar que Daniel Muñoz ya había anotado en el debut ante Uzbekistán, tras una asistencia de Luis Díaz, y volvió a marcar en la segunda fecha. Con ese gol, Colombia aseguró su pase a dieciseisavos con 6 puntos en el grupo K, por lo que se convirtió en la figura de la Selección en los primeros encuentros.

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La familiar del joven reveló detalles de su historia - crédito Camila Muñoz / Instagram

Los sacrificios de Daniel Muñoz antes de llegar a la Selección Colombia

Camila aprovechó la entrevista para relatar detalles de la vida de su hermano, más allá del festejo, pues recordó los años más duros de su comienzo en el fútbol: “Yo hasta lloré. A él desde muy niño se le vio que quería ser jugador y siempre fue algo de familia porque mis hijos también tenían talento y se dedicaron al fútbol”.

La hermana del defensor añadió otro recuerdo de esa historia familiar: “Realmente, yo también era muy fanática y jugaba mucho cuando era niña”.

Después dio a conocer uno de los momentos más difíciles del pasado del jugador: “Hubo una persona que lo llevó con mentiras a México y a España, donde él aguantó hambre y le tocó dormir en la acera; entonces fue algo complicado en los inicios”.

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Daniel Muñoz sueña con llegar a la final del Mundial - crédito Ricardo Mazalan/AP Foto

La revancha deportiva que ve su familia

Camila contó además que no ha podido hablar mucho con Daniel porque él casi no usa el celular cuando está concentrado con la selección, convirtiéndose así en uno de los jugadores más enfocados del plantel.

Pese a esta distancia, describió que tiene una conexión con él que le permite identificar el estado de ánimo del jugador en pleno torneo: “Yo siento la felicidad que sé que él siente, la verdad. Para él fue muy duro la roja que tuvo en la Copa América, entonces es emocionante verlo ahorita en el Mundial y que sea la figura”.

El jugador pasó momentos difíciles en sus inicios y ahora brilal con la Tricolor - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Ahora, la Selección Colombia se prepara para cerrar la fase de grupos el sábado 27 de junio frente a Portugal en Miami, en un partido en el que el empate le bastará para avanzar como líder del grupo K y en el que Daniel Muñoz y los connacionales se tendrán que enfrentar con figuras como Cristiano Ronaldo, por lo que los fanáticos de la Tricolor esperan que cosechen una nueva victoria.

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Para la familia de Muñoz, este tramo del campeonato también alimenta una meta mayor que tiene el jugador desde que tuvo la oportunidad de ingresar a la Tricolor para acompañar a Luis Díaz y James en la cancha. Camila lo resumió en la siguiente frase: “Daniel sueña con ser campeón del Mundial”.