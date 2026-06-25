La abogada de Mauro Icardi confirmó que el futbolista denunciará a Wanda Nara por sus dichos sobre los turcos: “Es gravísimo”

Elba Marcovecchio, la abogada de Mauro Icardi, se pronunció sobre la denuncia de Icardi contra Wanda Nara por sus dichos sobre las supuestas opiniones del futbolista sobre los turcos

En la noche de ayer, Wanda Nara lanzó una serie de acusaciones contra Mauro Icardi en el programa SQP de América TV que sacudieron el ambiente del espectáculo: aseguró que el futbolista llamó a Turquía “un país de mierda” antes de fichar por el Galatasaray, y que les inculcó a sus hijos que “la gente de Turquía tenía olor”. Las palabras no quedaron sin respuesta. Hoy, una de las abogadas del delantero, Elba Marcovecchio, confirmó en el programa DDM —también de América TV— que la defensa de Icardi evalúa presentar una denuncia formal por considerar que esas declaraciones atentan directamente contra su carrera deportiva.

Lo que dijo Wanda

La animadora se comunicó por teléfono con la panelista Yanina Latorre y contó que fue ella quien gestionó el contrato con el Galatasaray desde cero: viajó sola a Estambul, encontró el colegio para sus hijos y convenció al entorno del club de que el jugador llegaría, mientras Icardi se negaba a contestar llamadas. El punto de partida, explicó, fue cuando Leonardo Araújo, entonces director deportivo del Paris Saint-Germain (PSG), le dijo sin vueltas: “Wanda, Mauro no va a jugar más, hay que buscarle una salida”.

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Pero la reacción de Icardi ante la propuesta turca fue de rechazo absoluto. “La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato de Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un contrato a un país de mierda con gente de mierda. Les inculcó a mis hijos que la gente de Turquía tenía olor”, relató. La contradicción que subrayó fue la que más impacto tuvo en el piso: ese mismo hombre que habría dicho todo eso terminó festejando los campeonatos del Galatasaray a pleno. “Es toda una payasada. Se subió a los elogios de los turcos”, disparó Nara.

Wanda Nara sobre la relación de Mauro Icardi con Turquía: la supuesta aversión del futbolista al país turco y a sus habitantes

El contraataque de Icardi a través de su abogada

Al día siguiente, la conductora Mariana Fabbiani le consultó a Marcovecchio —que atendió el teléfono entre audiencia y audiencia— si era verdad que la defensa de Icardi preparaba una denuncia por esos dichos. La respuesta fue inmediata: “Sí, sí, sí, eso sí es gravísimo. Es un hecho gravísimo”.

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La letrada explicó por qué: la carrera deportiva de Icardi en el Galatasaray de Turquía está en plena negociación y las declaraciones de su exmujer pueden dañar ese proceso de forma directa. Marcovecchio fue cuidadosa y evitó revelar detalles sobre el estado de las tratativas para no perjudicar al propio representado. Pero trazó de inmediato un paralelo con un episodio que ya dejó marca en la trayectoria del futbolista, uno que los fanáticos del fútbol recuerdan bien.

“Voy a explicar por qué es gravísimo”, arrancó Marcovecchio, y se remontó al año 2019, cuando Icardi era capitán del Inter de Milán. En aquel momento, Wanda participaba como columnista en un programa italiano de fútbol. Allí comenzó a hacer declaraciones sobre el rendimiento de los compañeros del jugador: llegó a decir al aire que Mauro necesitaba “un compañero que le tirara cinco buenas pelotas”, en referencia directa al croata Ivan Perisic, actual delantero de la selección de su país que disputa el Mundial de Estados Unidos. El malestar en el vestuario fue inmediato.

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Elba Marcovecchio habló con Mariana Fabbiani sobre los dichos de Wanda Nara contra Mauro Icardi en referencia a los turcos

Lejos de detenerse, la escalada continuó. Wanda pasó a criticar no solo a los compañeros de equipo sino también al director técnico del club. El desenlace fue concreto: “En febrero de 2019, Mauro perdió la capitanía, y en septiembre de ese año se tuvo que ir en préstamo al PSG”, recordó la abogada. Según su lectura, no fue casualidad. “El fútbol es pasional. Vos no podés estar criticando el lugar donde está trabajando tu marido”, remarcó.

Fabbiani le preguntó si todo aquello había ocurrido únicamente por los dichos de Wanda. Marcovecchio matizó: “No eran los dichos de Wanda. Eran los dichos en un programa, en otro, en otro”. La reiteración fue lo que terminó de erosionar la relación del futbolista con la dirigencia italiana.

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“Lo hace a propósito”

Para la defensa de Icardi, lo que ocurre ahora no es distinto a aquel episodio del Inter, con una diferencia que Marcovecchio señaló con énfasis: Wanda ya vivió las consecuencias de ese tipo de declaraciones y sabe exactamente lo que generan. “Ella sabe la consecuencia que esto tiene. Ella lo sabe. Y lo hace a propósito”, sostuvo la letrada.

Mauro Icardi en su época del Inter. En 2019 perdió la capitanía por dichos de Wanda Nara, según Elba Marcovecchio (REUTERS/Daniele Mascolo)

El argumento central de la defensa es que los dichos de Wanda no son imprudentes sino deliberados, y que su objetivo incluye afectar las negociaciones contractuales del jugador. “Lo hace a propósito con un fin: no solamente destruirlo, sino también porque afecta la restitución internacional”, planteó Marcovecchio, en referencia al proceso legal de restitución de las hijas menores que Icardi mantiene ante la justicia.

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Fabbiani intentó relativizar la situación con un “bueno, acá cada uno juega para sí mismo”. La abogada no lo aceptó: “No, no, no. Hay límites. Mauro nunca atacó la carrera de Wanda. Jamás. Y Wanda no puede estar atacando la carrera de Mauro con esta gravísima consecuencia”. Y cerró con la pregunta que resume el temor de la defensa: “¿Qué va a pasar si no puede renovar en el Galatasaray, si no puede renovar en otro club de Turquía? Porque ya pasó. Ya pasó en la misma pareja”.

La denuncia, si se concreta, sería la primera acción legal de Icardi por el impacto directo de los dichos públicos de su exmujer sobre su trayectoria profesional.

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