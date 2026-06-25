Agua, energía y gas: así Ecopetrol transforma la vida de comunidades vulnerables

El acceso al gas natural busca reducir el uso de leña y carbón en los hogares rurales y aliviar el gasto frente a la compra de cilindros. (Ecopetrol)

Para millones de personas, abrir una llave y tener agua potable, encender un bombillo o cocinar con gas natural todavía no es un servicio garantizado. En zonas rurales y municipios apartados del país, las familias continúan enfrentando barreras estructurales que impactan su salud, economía y calidad de vida.

Aunque Colombia ha avanzado en cobertura de servicios públicos durante las últimas décadas, las brechas persisten por falta de infraestructura, dificultades geográficas y las condiciones históricas de falta de presencia del estado en varios territorios.

Frente a esta realidad, Ecopetrol impulsa diferentes programas de inversión social orientados a ampliar el acceso a energía eléctrica, gas natural y agua potable para comunidades vulnerables y regiones históricamente desatendidas.

Ecopetrol impulsa programas de inversión social para ampliar la cobertura de servicios públicos en comunidades vulnerables y territorios históricamente desatendidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Energía con equidad: energía por primera vez

El acceso a la electricidad sigue siendo uno de los mayores retos en varias regiones. Para muchas comunidades, la alternativa es depender de plantas eléctricas, combustibles costosos o vivir sin conexión permanente. Según el Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), realizado por Promigas, cerca de 9,6 millones de personas en el país viven en condición de pobreza energética.

Con el programa Energía con Equidad, Ecopetrol lleva por primera vez el servicio de energía eléctrica a hogares ubicados en territorios históricamente afectados por el conflicto armado y en zonas apartadas. El Programa combina proyectos de conexión convencional con soluciones basadas en energías renovables, principalmente sistemas solares fotovoltaicos.

Entre 2019 y 2025, el Programa permitió que más de 6.000 hogares accedieran por primera vez al servicio. Solo en 2025, 5.753 nuevos beneficiarios de municipios como Manaure (La Guajira), Puerto Wilches (Santander) y Orito, San Miguel y Valle del Guamuez (Putumayo) se conectaron al sistema eléctrico.

La pobreza energética alcanza a cerca de 9,6 millones de personas en Colombia, según el Índice Multidimensional de Pobreza Energética de Promigas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente avanzan 14 proyectos de soluciones fotovoltaicas individuales para más de 13.800 personas en Córdoba, Cauca, Cesar, Arauca, Tolima, Nariño, Putumayo, Casanare y La Guajira. Los de San Diego, Riohacha, Valle del Guamuez y Mercaderes, están proyectados para concluir en 2026.

A estos se suma un proyecto en Cubarral (Meta), con 158 soluciones solares individuales que darán acceso a energía renovable a 442 personas.

Ecopetrol señala que estas iniciativas reducen la dependencia de combustibles contaminantes y costosos, fortalecen la productividad y mejoran las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables.

Gas social: conexiones en 21 departamentos para hogares de estratos 1 y 2

Las brechas en el acceso al gas natural también son profundas. Según datos del BMC BEC, los usuarios sin acceso a gas se concentran en 363 municipios de 27 departamentos, especialmente en la Amazonía, el Pacífico y la Orinoquía. En muchos hogares rurales, cocinar con leña sigue siendo parte de la cotidianidad, con los consiguientes riesgos para la salud por la exposición constante al humo.

Para atender esa realidad, Ecopetrol desarrolla el programa Gas Social, enfocado en conectar hogares de estratos 1 y 2 al servicio de gas natural por redes. Hasta 2026, ha conectado a 114.387 familias en 21 departamentos.

El programa Gas Social conectó a 114.387 familias de estratos 1 y 2 al gas natural por redes en 21 departamentos hasta 2026.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, la compañía destacó la conexión de 4.000 nuevos usuarios en 13 municipios del Atlántico, entre ellos Baranoa, Galapa, Malambo y Sabanalarga. Otros 3.000 usuarios se conectaron en 9 municipios de La Guajira como Dibulla, Fonseca, Riohacha, Uribia y San Juan del Cesar. De otro lado, seis nuevos proyectos para más de 10.000 hogares adicionales en Bolívar, Arauca, Huila, Santander y Casanare se encuentran en ejecución.

Ecopetrol destaca que el acceso al gas natural representa un alivio económico frente a la compra de cilindros y reduce la dependencia de combustibles sólidos como la leña y el carbón.

Agua y vida: 261.000 habitantes beneficiados en siete departamentos

La Contraloría General de la República estima que 6,5 millones de personas en Colombia aún no cuentan con ese servicio básico, pese a que el país tiene una gran riqueza hídrica.

Con el programa de inversión social Agua y Vida, Ecopetrol impulsa proyectos de abastecimiento, saneamiento y acceso al agua potable en comunidades vulnerables. Entre 2023 y 2026, más de 261.000 habitantes de 15 municipios en siete departamentos se han beneficiado con iniciativas de abastecimiento y saneamiento básico en zonas rurales.

El programa Agua y Vida benefició a más de 261.000 habitantes con proyectos de agua potable y saneamiento básico en 15 municipios de siete departamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas incluyen sistemas de suministro de agua potable, optimización de plantas de tratamiento y proyectos que integran energías renovables para garantizar el acceso al recurso en zonas apartadas. Entre los proyectos destacados figuran los desarrollados en Manzana (Manaure) y el sector Los Cocos (Uribia), en La Guajira, así como en Aipe (Huila).

Además del acceso a agua, estas iniciativas buscan reducir enfermedades asociadas al consumo de agua no potable y fortalecer las condiciones sanitarias de las comunidades.

En un país donde millones de personas todavía enfrentan barreras para acceder a servicios básicos, el cierre de estas brechas sigue siendo una prioridad para Ecopetrol. La ampliación de la cobertura de energía, gas y agua potable es fundamental para mejorar la calidad de vida y transformar territorios en distintas regiones de Colombia.