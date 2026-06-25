Jornada financiera: los activos argentinos operaron dispares, mientras Wall Street anticipa que seguirán las tasas altas

La falta de impulso de Wall Street condicionó el desempeño de los activos argentinos.

En los Estados Unidos el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal mostró que los precios se dispararon hasta el nivel más alto en tres años, lo que probablemente mantendrá al banco central norteamericano con las tasas de interés estables, con la vista puesta en una posible subida si la inflación no disminuye.

Mientras que los indicadores de Wall Street negocian con bajas en un rango de 0,2% a 0,6%, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resignó un 0,5%, en los 3.096.068 puntos.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una suba de 0,2%, mientras que el riesgo país de JP Morgan quedó sin variantes para la Argentina, en los 437 puntos básicos, debido al recorte de unos dos puntos básicos en las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EE.UU.

“Los soberanos hard dollar mostraron fortaleza en el tramo largo de la curva. En contraste, la renta variable continuó débil, en una semana en la que también pesó la noticia de que MSCI no reclasificó a la Argentina ni como mercado emergente ni como de frontera", consideró Matías Migliore, Team Leader de Mesa IFA en Balanz.

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El índice de gastos de consumo personal en los Estados Unidos subió un 4,1% en mayo, en línea con las expectativas, y un 3,8% respecto a abril. La inflación mensual aumentó hasta el 0,4%, una décima de punto porcentual menos de lo previsto y al mismo nivel que en abril.

“En un jueves volátil, el alivio provisto por los excelentes resultados de Micron Technology (+11%) coexistió con un fuerte retroceso en Apple (-5%). En paralelo, la publicación del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (PCE) se ubicó en línea con las previsiones, trayendo calma transitoria a los rendimientos de la renta fija y habilitando un respiro para el dólar a nivel global”, definió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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“Por su parte, el mercado local se mantuvo más estable, intentando asimilar y dejar atrás el impacto bajista del ‘efecto MSCI’ observado en la sesión previa”, acotó Vlassich.

Los precios del petróleo operaron con ligeras ganancias, para despegar desde sus precios más bajos desde marzo. El barril de crudo Brent del Mar del Norte ganó 1,5%, a USD 74,84 para los contratos con entrega en agosto. El crudo intermedio de Texas en los EEUU subió 1,8%, a 71,58 dólares.

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“Considero que este cierre técnico y el hundimiento del Índice de Miedo y Codicia hasta los 26 puntos confirman que el mercado ha entrado en una fase algo defensiva pero justificada, en mi opinión, el repunte de la inflación estructural y el fuerte incremento en el costo de coberturas sugieren que los operadores finalmente están asimilando la amarga realidad de tasas restrictivas prolongadas, lo que a mi parecer deja a diferentes activos de riesgo bajo amenaza latente en las próximas sesiones”, afirmó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

Dólar estable

Con un importante volumen de USD 622,6 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista descontó dos pesos (-0,1%) este jueves, a $1.477 para la venta, tras haber anotado su nivel más alto desde el 3 de noviembre este miércoles. El tipo de cambio oficial hizo así una pausa en su racha alcista que le permitió sumar 51 peso o 3,6% desde el 12 de junio.

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“Luego de varias jornadas operando con una fuerte demanda, hoy encontró algo de respiro, al menos de manera momentánea. Desde las primeras operaciones comenzó a retroceder de forma lenta y gradual, descontando parte de las subas recientes hasta encontrar un equilibrio en la zona de $1.477″, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En lo que va del mes, el dólar mayorista anota un ascenso de 69 pesos o 4,8%, mientras que en el recorrido de 2026 el incremento se ajusta a 22 pesos o un 1,5 por ciento.

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El BCRA estableció un techo para su esquema cambiario en los $1.799,21: el dólar mayorista quedó a 322,21 pesos o 21,8% de dicho límite para la libre flotación.

El dólar al público permaneció sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento.

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El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.498,11 para la venta y $1.447,59 para la compra.

A su vez el blue siguió operado sin variantes a $1.530, máximo desde el 2 de enero.

En cuanto al dólar futuro, la mayoría de los contratos en la plataforma A3 Mercados negociaron con mínima baja. La posición más negociada, para fin de junio cedió 4,50 pesos o 0,3%, a $1.479, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en 1.803,03 pesos.

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El Banco Central compró en el mercado USD 50 millones, el 8% de la oferta de contado, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 24 millones, a 46.961 millones de dólares.