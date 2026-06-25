El incómodo momento que vivió una periodista con los hinchas escoceses en el Mundial: “Pido disculpas por los borrachos aquí”

El incómodo momento que vivió una periodista con los hinchas escoceses en el Mundial 2026

En la previa del partido del miércoles, que terminó en goleada de Brasil 3-0 ante Escocia por el Mundial 2026, se vivió un particular episodio. La periodista Kacy Hintz del WPLG Miami, un medio vinculado a la Cadena ABC, se metió entre los hinchas británicos y estos le hicieron pasar un difícil momento mientras participaba de la crónica en vivo.

La secuencia ocurrió en las afueras del LoanDepot Park de Los Marlins (equipo de beisbol), en una ciudad que recibió a parte de los 50.000 hinchas que viajaron a Estados Unidos para seguir al equipo. La efusividad es alta debido a que Escocia volvió a un Mundial luego de 28 años.

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En medio de los gritos “sin Escocia no hay fiesta”, Hintz informó y se le acercaron algunos escoceses. Uno de ellos intentó sacarle el micrófono para dirigirse a la audiencia y gritó: “Nos encanta Miami” y enseguida añadió: “¡Vengan a la maldita Escocia!”. Detrás suyo, otro hizo gestos obscenos.

La cobertura estaba centrada en el ambiente previo al encuentro del Grupo C entre Escocia y Brasil, con una multitud de seguidores en las calles y alrededores del estadio. Se esperaba incluso que unos 25.000 miembros del Tartan Army (como se llama a la hinchada escocesa) asistieran al partido del martes entre Los Marlins y Los Rangers en Little Havana.

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Kacy Hintz con el fanático de Escocia y el resto de los hinchas (CapturaS de TV)

Hintz quedó en medio de un clima dominado por escoceses en falda, algunos sin camiseta y bebiendo cerveza. Mientras intentaba retomar el control del segmento, explicó que muchos de ellos ni siquiera tenían boletos de regreso y aguardaban el final de la participación del equipo en el torneo.

La presencia de la hinchada en Miami fue la continuación de una gira festiva que ya había dejado huella en Massachusetts, donde Escocia venció a Haití y perdió ante Marruecos. Citado por Daily Mail, uno de los aficionados resumió el clima del viaje: “Sinceramente, ha sido absolutamente increíble. La gente de Estados Unidos ha sido maravillosa, nos han recibido de maravilla. Ha sido una alegría inmensa volver a formar parte del Mundial, por fin, después de 28 años”.

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Otro seguidor quiso subrayar que la invasión escocesa no tenía un costado violento. “Ningún arresto, cero arrestos, solo diversión”, le dijo a la reportera.

Antes de cerrar la transmisión, Hintz se disculpó por los insultos que habían salido al aire. “Les pido disculpas por un par de borrachos aquí”, afirmó y agregó que el desborde se produjo porque algunos de los presentes estaban bebiendo desde temprano.

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Mundial 2026 - Escocia 0 - Brasil 3

De inmediato, el conductor del noticiero reconoció la labor de la cronista y destacó: “Kacy, eres un soldado. Sin duda eres un soldado, con todo lo que está pasando a tu alrededor”.

Boston había sido elegida como base para los dos primeros partidos de la fase de grupos y allí la hinchada británica recibió elogios por su buen humor. Sus travesuras incluyeron agotar las existencias de cerveza Tennent’s en bares de la ciudad, organizar cantos callejeros con seguidores de otras selecciones y colocar conos de tráfico en la cabeza de estatuas.

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Los agentes de policía de Boston incluso participaron del ambiente festivo: se grabaron haciendo malabares con una pelota en la zona de aficionados de la FIFA e intentando tocar la gaita. En el sur de Florida, la reacción fue distinta.

En cuanto a su retorno a la Copa del Mundo tras su última participación en 1998, Escocia le ganó 1-0 a Haití, pero perdió 1-0 con Marruecos y 3-0 frente a Brasil. Quedó tercero en el Grupo C y aguarda su chance de ser uno de los mejores ocho terceros para poder clasificarse a los 16avos de final.

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