Honduras

Devastadores terremotos afectan a 14 hondureños que permanecen bajo resguardo diplomático en Venezuela

Los connacionales, en su mayoría estudiantes, fueron evacuados de emergencia en Caracas tras los fuertes sismos que dejaron más de 160 fallecidos

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Los estudiantes hondureños permanecen bajo resguardo en la Embajada de Honduras en Caracas. (FOTO: Infobae)
Los estudiantes hondureños permanecen bajo resguardo en la Embajada de Honduras en Caracas. (FOTO: Infobae)

Un total de 14 hondureños fueron afectados por los potentes terremotos registrados en Venezuela, cuyos movimientos de magnitud 7.2 y 7.5 provocaron graves daños, cientos de heridos y decenas de fallecidos en varias regiones del país sudamericano.

La directora de Asuntos Consulares de la Cancillería, Flavia Zamora, confirmó que los connacionales, la mayoría jóvenes estudiantes residentes en Caracas, tuvieron que ser evacuados de emergencia debido a los daños registrados en las zonas donde habitaban.

Actualmente, los hondureños permanecen bajo resguardo en la Embajada de Honduras en Caracas, donde reciben alimentación, alojamiento y acompañamiento por parte del personal diplomático.

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“Gracias a Dios, los 14 jóvenes están estables y fuera de peligro, recibiendo la asistencia necesaria tras el impacto de estos fenómenos naturales”, manifestó la funcionaria.

Estudiantes hondureños fueron evacuados

De acuerdo con la Cancillería, los afectados residían en distintos sectores de Caracas y debieron abandonar sus viviendas debido a los daños estructurales provocados por los movimientos telúricos.

Entre los hondureños afectados figuran Anny Scarlett Ávila, Lindaura Grisselle Medina Ríos, Kensy Giselle Urbina Banegas, Ángeles Mariel Aguilar Cano, Jennifer Sofía Tabata Rosales, Zenia Gómez Lemus, Fabio Elías Estrada Ortega, José Armando Pérez Madrid, Anthony José Flores, Karen Elizabeth Nieto Alonso, Rony Jafet Mejía Pineda, Richard Emanuel Rodríguez y Luis Enrique García Aguilar.

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Los estudiantes proceden de departamentos como Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olancho, Intibucá y Ocotepeque.

La funcionaria indicó que todos lograron establecer comunicación con sus familiares en Honduras, brindando tranquilidad a sus seres queridos.

La Cancillería confirmó que los 14 connacionales se encuentran fuera de peligro. (FOTO: Proceso HN)
La Cancillería confirmó que los 14 connacionales se encuentran fuera de peligro. (FOTO: Proceso HN)

Embajada mantiene asistencia permanente

La representación diplomática hondureña en Caracas continúa proporcionando alojamiento, alimentación y atención consular a los jóvenes mientras se estabiliza la situación en Venezuela.

Zamora señaló que el personal diplomático mantiene un monitoreo constante de la evolución de la emergencia y del estado emocional de los afectados.

“Sabemos que han sido impactados emocionalmente, pero no están solos. Desde nuestra embajada se les está acompañando en todo momento”, expresó.

Asimismo, confirmó que existen al menos otros 40 hondureños residentes en Venezuela que también fueron contactados por la misión diplomática y se encuentran fuera de peligro.

Más de 160 fallecidos por los terremotos

Las autoridades venezolanas informaron que los dos fuertes sismos registrados el miércoles dejaron 164 personas fallecidas y 971 heridas, mientras continúan las labores de rescate y búsqueda entre los escombros.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que además se han contabilizado unas 30 réplicasdesde los dos movimientos principales.

Las autoridades venezolanas habilitaron refugios temporales y decretaron medidas de emergencia en las zonas más afectadas.

Asimismo, se anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de infraestructura y atención de las comunidades damnificadas.

Los terremotos dejaron severos daños en varias regiones de Venezuela. (FOTO: Proceso HN)
Los terremotos dejaron severos daños en varias regiones de Venezuela. (FOTO: Proceso HN)

Un fenómeno poco común

El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos informó que ambos movimientos sísmicos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia.

Especialistas señalaron que se trató de un “doblete sísmico”, un fenómeno poco frecuente que ocurre cuando dos terremotos de gran magnitud se producen casi simultáneamente en una misma zona.

La intensidad de los movimientos provocó daños en viviendas, edificios y servicios básicos en varias regiones venezolanas.

Las autoridades hondureñas mantienen comunicación permanente con la embajada en Caracas para garantizar la protección de los connacionales.

Mientras tanto, los familiares en Honduras permanecen atentos a la evolución de la situación y a las medidas que puedan adoptarse en los próximos días para apoyar a los estudiantes afectados.

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