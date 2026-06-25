La CGT desestimó otro paro general y resolvió adoptar el “modelo francés” de huelgas: en qué consiste

La CGT avanzó en la definición de un nuevo plan de lucha contra el Gobierno

La CGT desestimó este jueves la realización de otro paro general contra Javier Milei y, en cambio, decidió avanzar con un plan de lucha basado en paros sectoriales y rotativos en un período extenso, en un esquema conocido como protestas “a la francesa”, que será puesto a consideración en las próximas semanas en un plenario de secretarios generales.

Al mismo tiempo, se anunció “la construcción de un programa político” para 2027 porque, según uno de los jefes sindicales, “muchos de los que llegaron a la política por el peronismo hoy nos están dando la espalda”.

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Las decisiones surgieron de un encuentro del Consejo Directivo cegetista, que se realizó esta tarde en la sede de Azopardo 802, en medio de un clima de tensión por las diferencias internas entre los promotores del “modelo francés” de protestas (inspirado en el que se aplicó en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron) y quienes propusieron un paro de 36 horas, impulsado por el barrionuevismo y aliados como La Fraternidad.

En la reunión no hubo consenso para la huelga de 36 horas y predominaron las opiniones en favor de “paros sostenidos en el tiempo”, basados en el esquema de Francia, como planteó el líder de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), apoyado por los gremios de aeronavegantes y televisión, entre otros.

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Juan Carlos Schmid (en el centro), flanqueado por Horacio Arreceygor, Enrique Lorenzo y Nahuel Chancel

En la central obrera se abrió ahora un período de deliberación en el que la comisión anunciada buscará la opinión de las regionales cegetistas de todo el país para resolver los detalles de las medidas de fuerza y la fecha en que se llevarán adelante, aunque serán después de que finalice el Mundial de Fútbol, el 19 de julio, por lo que se estima que se concretarán recién en agosto.

Otra resolución importante fue el pedido expreso de los líderes de la CGT a cada sindicato para que impugnen en la Justicia el vencimiento de los convenios colectivos de trabajo a partir de lo establecido en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que dinamitó la ultraactividad, el principio jurídico que hasta ahora sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

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En la práctica, de esa forma se evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La CGT pidió que cada sindicato vaya a la Justicia para impugnar los límites en el vencimiento de los convenios

La nueva ley, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio colectivo.

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Tras la reglamentación de la Ley 27.802, el 1° de este mes, el Gobierno intimó a empresarios y sindicalistas para que renegocien unos 800 convenios con el fin de actualizarlos y adaptarlos a la nueva normativa.

Además, en la reunión se hizo un balance de las denuncias presentadas por la CGT en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estuvo a cargo del secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez.

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