El Salvador logrará primeras cosechas de 2026 sin pérdidas tras innovar en técnicas agrícolas, afirmó el viceministro

El viceministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Óscar Alejandro Domínguez, presenta los avances del programa Aumento a la Producción durante el Congreso de Exportación de Alimentos organizado por COEXPORT. /Infobae Centroamérica.

El viceministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Óscar Domínguez, aseguró este 25 de junio que las cosechas del país no reportan pérdidas y las primeras recolecciones de julio avanzan según lo previsto, gracias a la implementación de técnicas modernas y el fortalecimiento del sector agroalimentario.

Las declaraciones se dieron durante el Congreso de Exportación de Alimentos, organizado por la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), evento que reunió a especialistas, autoridades y representantes del sector.

Durante su intervención, Domínguez destacó que las exportaciones de alimentos de El Salvador han experimentado un incremento del 54% desde 2020, con un crecimiento adicional del 5% en el último año. Según el funcionario, estos resultados derivan en parte de la recuperación de la seguridad nacional, que permitió devolver tierras productivas a agricultores y reactivar zonas rurales antes afectadas por la violencia.

PUBLICIDAD

El evento, cubierto por Infobae, sirvió de escenario para que la presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, reconociera el aporte del sector alimentario al desarrollo económico salvadoreño y la necesidad de adaptarse a estándares internacionales y tecnológicos para mantener la competitividad.

Programa Movimiento a la Producción: expansión y tecnología

El viceministro detalló que el programa “Movimiento a la Producción”, inaugurado en 2024, abarca 140 zonas productoras y una superficie de 167,686 manzanas. Bajo la dirección del MAG, este plan prioriza la producción de hortalizas, granos básicos y frutas, con el objetivo de abastecer el 75% de la demanda nacional, mientras el 25% restante se cubre con importaciones.

PUBLICIDAD

Entre los avances tecnológicos, Domínguez mencionó el uso generalizado de sistemas de riego automatizados, paneles solares y drones con cámaras multiespectrales para el monitoreo de cultivos. “Todas las hortalizas cuentan con agua, semillas de alta genética y manejo fitosanitario actualizado”, afirmó el funcionario, quien subrayó que 1,486 manzanas disponen de infraestructuras protegidas para optimizar la producción.

Óscar Alejandro Domínguez, viceministro de Agricultura y Ganadería, expone las estrategias del gobierno para fortalecer la seguridad alimentaria ante líderes del sector exportador. /Infobae Centroamérica.

De igual manera, Domínguez, abogó que el programa establece diferentes métodos de cultivo, combinando prácticas químicas y agroecológicas. En algunas zonas, el manejo agroecológico ya representa el 80% de la producción.

Además, los productores participantes reciben insumos como abono y semillas a precio de costo, alcanzando diferencias de hasta 15 dólares menos en abonos y 5 dólares menos en concentrados respecto al mercado.

PUBLICIDAD

El funcionario señaló que los pequeños productores pueden acceder a créditos con tasas de interés de hasta 4% anual y este respaldo financiero ha facilitado la adquisición de maquinaria y la modernización de los procesos agrícolas.

Producción de granos y adaptación climática

En el ámbito de los granos básicos, el ministro destacó la siembra de 32,000 manzanas de frijol, de las cuales el 70% ya utiliza sistemas de riego, y la meta de cubrir el 100% y alcanzar dos cosechas anuales.

Respecto al maíz, el rendimiento promedio supera los 90 quintales por manzana y el 60% del área está mecanizada con híbridos de alto rendimiento, no transgénicos. Con la llegada del fenómeno de El Niño, el Ministerio implementó calendarios de siembra anticipados y sistemas de riego para reducir el riesgo de pérdidas por sequía o lluvias irregulares.

PUBLICIDAD

“Al día de hoy, no tenemos ninguna pérdida. Las primeras cosechas llegarán a mediados de julio”, aseguró Domínguez durante su discurso.

El sector ganadero también figura entre las prioridades del programa. El gobierno ha impulsado la dotación de maquinaria como ordeñadoras y picadoras, el mejoramiento genético mediante inseminación artificial y la asistencia veterinaria gratuita. Actualmente, existen siete microfuentes lecheras en funcionamiento en el oriente del país, con dos nuevas próximas a abrir.

Una de las innovaciones más destacadas es la adopción del sistema de monitoreo satelital MIDA, desarrollado con apoyo de Google. Este sistema permite detectar plagas, enfermedades y estrés hídrico en tiempo real, coordinando acciones correctivas en campo. El uso de drones tiene una efectividad del 85% en la verificación de problemas agrícolas.

PUBLICIDAD

Autoridades y participantes del Congreso de Exportación de Alimentos conocen la operación del sistema MIRA, plataforma de monitoreo satelital que permite anticipar riesgos y mejorar la gestión agrícola en El Salvador. /Infobae Centroamérica.

Ante este panorama, el titular aseguró que El Salvador busca consolidar un sector alimentario robusto, capaz de responder a los desafíos del comercio global y las amenazas climáticas, según las acciones y datos presentados en el respectivo congreso.