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Panamá lidera la conectividad aérea en América Latina, de acuerdo con el Travel Report 2026

Posicionamiento podría representar una ventaja competitiva para atraer más viajeros, fomentar el turismo de conexión y fortalecer sectores clave como el turismo de negocios

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El posicionamiento de Panamá como hub aéreo podría representar una ventaja competitiva para atraer más viajeros. (Cortesía: Panamá Prestige)
El posicionamiento de Panamá como hub aéreo podría representar una ventaja competitiva para atraer más viajeros. (Cortesía: Panamá Prestige)

Panamá destaca como el principal centro de conexión aérea de la región, al liderar el crecimiento de la capacidad aérea para la temporada de verano en el hemisferio norte, superando a ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo, Madrid, París, Lisboa y Frankfurt.

Esto lo revela el Travel Report 2026 del Mastercard Economics Institute (MEI), que señala que este desempeño refleja el rol de Panamá como hub regional, en un momento en que la conectividad y la accesibilidad se consolidan como factores clave para el desarrollo del turismo y los negocios en América Latina y el Caribe.

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Los hallazgos del informe sugieren que el crecimiento del turismo en la región estará cada vez más vinculado a la capacidad de los destinos para adaptarse a estos cambios estructurales.

En este sentido, puntualiza que el posicionamiento de Panamá como hub aéreo podría representar una ventaja competitiva para atraer más viajeros, fomentar el turismo de conexión y fortalecer sectores clave como el comercio, la gastronomía y el turismo de negocios, incluyendo reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones.

En el ranking global de OAG Megahubs 2025, el Aeropuerto Internacional de Tocumen avanzó del puesto 48 al 39 en un resultado que lo coloca entre los aeropuertos internacionales más conectados del mundo y confirma una mejora frente al informe anterior.

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La conectividad permite que los viajeros en tránsito extiendan su estadía y conozcan el destino Panamá.
La conectividad permite que los viajeros en tránsito extiendan su estadía y conozcan el destino Panamá.

La conectividad de Panamá también habilita oportunidades para el turismo de escala (stopover), según el MEI, permitiendo que los viajeros en tránsito extiendan su estadía y conozcan el destino, al tiempo que responde a una tendencia creciente de combinar viajes de negocios con actividades de ocio.

A medida que los viajeros ajustan sus decisiones en un entorno económico cambiante, comprender sus patrones de movilidad y consumo será clave para fortalecer la oferta turística y su contribución al desarrollo económico del país.

El economista jefe para América Latina y el Caribe del Mastercard Economics Institute, Gustavo Arruda, señaló en una nota de prensa que “la economía del turismo en América Latina ya no se trata únicamente de cuántas personas llegan a un destino, sino de comprender cómo viajan, cuánto gastan y qué valoran”.

Para el Travel Report 2026 del Mastercard Economics Institute son tres grandes factores los que están reconfigurando el mapa turístico en la región, a saber: la volatilidad del tipo de cambio, el interés creciente por experiencias y la evolución de las rutas aéreas.

Estos elementos, añade la comunicación, están redefiniendo tanto la elección de destinos como los patrones de consumo una vez que los viajeros llegan, y en este contexto, agrega la información, Panamá se beneficia de su posición geográfica y de su conectividad aérea, elementos que hoy resultan determinantes en la toma de decisiones de viaje.

Tocumen
Comprender sus patrones de movilidad y consumo será clave para fortalecer la oferta turística y su contribución al desarrollo económico del país.

Uno de los principales hallazgos del estudio es el cambio en la composición del gasto turístico, con una mayor relevancia de las experiencias frente a los rubros tradicionales.

En Brasil, por ejemplo, manifiesta que los visitantes destinan cerca del 29,5% de su gasto total a restaurantes y bares, superando significativamente el gasto en alojamiento (17,8%), lo que evidencia una mayor orientación hacia experiencias gastronómicas y de entretenimiento.

Por su lado, en el caso de Argentina el Travel Report 2026 del Mastercard Economics Institute destaca la alta sensibilidad del turismo al tipo de cambio: una depreciación del 10% de su moneda se asocia con un aumento del 9,5% en la llegada de turistas internacionales, lo que posiciona al país entre los destinos más influenciados por factores económicos.

El Mastercard Economics Institute ofrece información sobre tendencias económicas globales y locales utilizando análisis avanzados.

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