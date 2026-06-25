Tragedia en el futbol de Francia: un jugador de 21 años murió ahogado en un río donde estaba prohibido nadar

Kenzo Kies, formado en el Olympique Lyonnais y el AS Saint-Étienne, murió a los 21 años tras ahogarse en el Ródano en una zona de baño prohibida cerca de Lyon

El lunes a la tarde, cuatro jóvenes se metieron al río Ródano para escapar del calor sofocante que azotaba la región de Lyon. Tres de ellos salieron del agua por sus propios medios. El cuarto, Kenzo Kies, un futbolista de 21 años formado en las academias del Olympique Lyonnais y del AS Saint-Étienne (ASSE), fue rescatado en estado de emergencia absoluta y trasladado al hospital con muerte cerebral. Este miércoles, el club de Forez confirmó su fallecimiento.

El incidente se produjo el lunes al final del día en el parque Feyssine, entre los municipios de Villeurbanne y Caluire-et-Cuire, en una zona del Ródano donde el baño está prohibido por la peligrosidad de sus corrientes. Los bomberos llegaron al lugar alrededor de las 18:00 horas, cuando el termómetro marcaba 38 °C, tras recibir el aviso de que cuatro personas estaban en apuros dentro del río.

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Tres de ellas ya habían salido del agua a su llegada; Kies fue el último en ser localizado. Rescatado en emergencia absoluta, fue trasladado de urgencia al hospital. La fiscalía de Lyon abrió una investigación para determinar las causas del ahogamiento. Esa misma zona ya había cobrado la vida de otro hombre en 2025.

El miércoles, el AS Saint-Étienne fue el primer club en confirmar el fallecimiento. “La Generación Verde está de luto. Residente del Centro Deportivo Robert-Herbin durante siete años, jugador talentoso y joven discreto apreciado por todos, Kenzo Kies perdió la vida en circunstancias dramáticas”, publicó el club en sus redes sociales.

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El AS Saint-Étienne confirmó el fallecimiento del futbolista este miércoles, dos días después del accidente que también derivó en una investigación de la fiscalía de Lyon

El comunicado también incluyó las palabras de Sylvain Gibert, uno de sus formadores más cercanos en la academia del ASSE y actual entrenador del equipo reserva del club: “En este momento trágico en el que es difícil encontrar las palabras, sé que no me equivoco al decir que Kenzo fue unánimemente apreciado por sus compañeros y por todos los educadores que le entrenaron en ASSE. Sus cualidades como futbolista, pero sobre todo este deseo de representar nuestra camiseta de la mejor manera posible en cada partido, significaban que solo podíamos amarle. Su discreción, su respeto, su alegría de vivir y su amor por el fútbol le hacían tan entrañable”.

Gibert cerró su mensaje con una promesa dirigida al joven fallecido: “Desde ahí arriba, Kenzo, cuenta con todos nosotros, tus entrenadores, tus compañeros, para representarte en cada uno de nuestros combates. ¡Nunca te olvidaremos!”

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La muerte de Kies se enmarca en una cifra que el primer ministro francés Sébastien Lecornu calificó el martes de “plaga triste”: al menos 40 personas murieron por ahogamiento en Francia desde el 18 de junio, la mayoría jóvenes, en el marco de la ola de calor que mantiene a más de la mitad del país en alerta roja. Lecornu preside una célula interministerial de crisis con la participación de 18 ministerios para hacer frente a la emergencia.

La trayectoria de Kenzo Kies

Kies había firmado por el equipo reserva del En Avant Guingamp en el verano de 2025, tras siete años como residente en el centro de entrenamiento del AS Saint-Étienne

La trayectoria de Kies empezó muy temprano. Nacido en Lyon el 20 de enero de 2005, dio sus primeros pasos en el fútbol a los cuatro años en el AS Bron. Luego pasó un año por el FC Lyon antes de ingresar, en 2011, a la academia del Olympique Lyonnais en la categoría sub-7, donde permaneció hasta 2017. Una temporada en el AS Saint-Priest lo llevó, en 2018, a las instalaciones del ASSE, donde residió durante siete años.

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Con la camiseta verde disputó 40 partidos con el equipo sub-19 —con 7 goles— y acumuló 32 encuentros y 5 tantos con el equipo reserva en la National 3. Al vencer su contrato en el verano de 2025, el delantero franco-argelino firmó por el equipo reserva del En Avant Guingamp, club de la Ligue 2.

Su arranque en Guingamp fue alentador: anotó en su primer partido en agosto de 2025 y llegó a entrenar con el primer equipo entre septiembre y octubre. Una lesión, sin embargo, frenó ese impulso de forma abrupta. Disputó su cuarto y último partido en octubre de 2025, en la quinta jornada de la National 3, y desde entonces no volvió a jugar.

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En primavera, según informó Ouest-France, dejó el club bretón a pesar de una propuesta de renovación. “Había tenido un comienzo prometedor, pero prefería regresar a su región”, explicó Jean-Baptiste Le Bescond, entrenador del equipo reserva de Guingamp, al mismo medio. Le Bescond también anticipó que el club establecerá apoyo psicológico para los jugadores en la reanudación de actividades del 6 de julio: “Es un verdadero shock. Va a ser una gran prueba para el equipo.”

El En Avant Guingamp también publicó un comunicado: “En Avant Guingamp se entristeció al enterarse de la muerte de Kenzo Kies, un joven jugador del Club. Guingamp desde el verano pasado, jugaba esta temporada en el equipo reserva. En Avant Guingamp envía sus más sinceras condolencias a la familia de Kenzo Kies y a todos sus seres queridos, y les brinda todo su apoyo en esta dolorosa prueba.”

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El AS Saint-Priest, donde Kies jugó entre 2017 y 2018, había sido uno de los primeros en reaccionar el martes, al expresar en X “su emoción más fuerte tras el accidente” y brindar “todo su apoyo” a sus seres queridos.