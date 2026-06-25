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La romántica foto de Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez luego de convertir sus primeros goles con Portugal en el Mundial

El Bicho compartió una imagen junto a su pareja en Miami, donde concentra la selección lusa antes del partido frente a Colombia

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Cristiano Ronaldo en el entrenamiento de Portugal en Miami (REUTERS/Paul Childs)
Cristiano Ronaldo en el entrenamiento de Portugal en Miami (REUTERS/Paul Childs)

La selección de Portugal logró su primera victoria en el Mundial 2026 con un arrollador 5-0 frente a Uzbekistán por el Grupo K, lo que deja al conjunto de Roberto Martínez con chances de quedarse con el liderazgo de la zona de cara a los 16avos de final. En dicho partido, Cristiano Ronaldo logró quebrar un nuevo récord al convertirse en el único futbolista en marcar un gol en todas las Copas del Mundo que participó y superó a Eusebio como máximo anotador de su seleccionado.

Con la tranquilidad de haber conseguido anotar sus primeros goles en la competencia, el Bicho aprovechó el día libre que le otorgó su entrenador para encontrarse con su pareja, la argentina Georgina Rodríguez, en Miami, donde concentra el combinado portugués de cara al duelo del próximo sábado (20.30 horas) frente a Colombia, en un cruce trascendental por la punta del grupo.

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“El talismán de papá”, escribió Georgina en el posteo en el que se la ve abrazada a Cristiano, recostada en una especie de sofá. El delantero de 41 años le respondió con un emoji de corazón y compartió la publicación en su perfil oficial de Instagram, que cuenta con casi 670 millones de seguidores.

La foto que compartió Cristiano Ronaldo junto a su pareja, la argentina Georgina Rodríguez (Instagram)
La foto que compartió Cristiano Ronaldo junto a su pareja, la argentina Georgina Rodríguez (Instagram)

Cristiano Ronaldo está disputando su sexta Copa del Mundo con Portugal y, tras una actuación opaca en el debut en el empate 1-1 ante República Democrática del Congo, el delantero del Al Nassr se destapó con un doblete frente a Uzbekistán. El buen rendimiento de CR7 aplacó las críticas que había recibido el veterano jugador, que evitó responder ante la prensa preguntas que lo relacionaran con Lionel Messi, goleador absoluto en Mundiales, con 18 tantos.

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En la zona mixta del estadio, un periodista le preguntó si podía hablar en español a lo que el punta portugués accedió sonriente. Pero apenas le preguntaron por el doblete de Messi ante Austria, Cristiano se negó a responder, miró hacia otro lado y dijo “dale” a otro periodista. “Depende las preguntas”, declaró, y dio por cerrado cualquier polémica. En diálogo con Sport TV, cuyas declaraciones fueron consignadas por A Bola, cuando se le preguntó si su actuación había sido la mejor respuesta a las críticas tras el partido inaugural, respondió: “¡Siempre!”.

Cristiano Ronaldo marcó un doblete ante Uzbekistán en el Mundial 2026 (Reuters/Maria Lysaker)
Cristiano Ronaldo marcó un doblete ante Uzbekistán en el Mundial 2026 (Reuters/Maria Lysaker)

Luego, Ronaldo se refirió a su equipo: “Estoy muy contento, pero lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza que teníamos. Recibimos muchos golpes durante la semana, sabíamos que iba a pasar, pero el equipo trabajó bien, mejoramos mucho. No hay mal que por bien no venga”.

Más tarde, el ex delantero de Manchester United, Real Madrid y Juventus en sus redes sociales mencionó la victoria de su seleccionado y escribió: “Estamos aquí”, con dos fotos, una de su conocida celebración y otra de un abrazo en conjunto con sus compañeros.

Portugal cerrará su participación el sábado próximo en el Hard Rock Stadium de Miami frente a Colombia. De conseguir una victoria, los europeos terminarán como primeros del Grupo K. Con un empate, los lusos terminarán segundos detrás de los sudamericanos, mientras que con una derrota dependerán del resultado de Congo ante Uzbekistán.

Las posiciones en el Grupo K del Mundial

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