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El mensaje de Gloria Carrá luego de la denuncia de Cecilia Ce: “Me solidarizo con las mujeres que atravesamos situaciones de violencia”

La actriz, ex pareja de Nacho Levy, publicó en sus historias de Instagram un comunicado apoyando a la sexóloga

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Gloria Carra
Gloria Carrá, sin nombrar a ninguna de las partes, hizo referencia a la denuncia de Cecilia Ce con Nacho Levy

Cecilia Ce, psicóloga y autora conocida por su trabajo sobre sexualidad y vínculos, recurrió a sus redes sociales en las últimas horas para hacer referencia a su relación con Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa. Sin nombrarlo, describió episodios de control y manipulación emocional que vivió durante la etapa final de la pareja.

La repercusión llegó también a Gloria Carrá, quien fue pareja de Levy entre 2020 y 2023, decidió dejar un mensaje con respecto a la situación, manteniéndose alejada de la situación, pero expresando solidaridad para con la sexologa en este momento personal complejo. Carra, según ella misma contó en su posteo, recibió una gran cantidad de mensajes de sus seguidores y decidió responder públicamente, aunque sin mencionar a ninguna de las partes involucradas.

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En una historia de Instagram, escribió: “Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas”.

Texto en color blanco sobre un fondo negro que expresa solidaridad con mujeres y aborda el derecho a la intimidad
El mensaje que publicó Gloria en sus redes sociales

Gloria aclaró que su apoyo había sido privado desde el primer momento: “Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que, desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento. Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme”.

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Y cerró con una reflexión sobre las distintas formas de atravesar este tipo de situaciones: “También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto”.

El mensaje de Carra llegó horas después de que Cecilia Ce publicara una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que describió, sin nombrar a su expareja, patrones de hostigamiento y conductas que afectaron su bienestar durante la relación.

Historia de Instagram de lic.ceciliace. Texto blanco sobre fondo negro, incluyendo frases como 'revisando, controlando', 'desatan la pelea' y 'pude salir'. Muestra un emoji de manos en oración
La cuenta de Instagram de Cecilia Ce comparte un mensaje en el que describe una situación de control que afecta el descanso y el equilibrio nervioso, indicando que logró salir.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Cecilia relató las conductas de control estricto en redes sociales y la dificultad para descansar que vivió durante la relación. En su comunicado, sobre un fondo negro, la licenciada escribió: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”.

En su análisis, la psicóloga aclaró que estas conductas no se trataban de exabruptos aislados, sino de un patrón de conducta que se repetía. “Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”, sentenció, describiendo el carácter sistemático de la manipulación y el desgaste sufrido.

Tras la viralización de su testimonio, la propia Cecilia compartió el apoyo recibido a través de mensajes de sus seguidores. “Así, miles de mensajes. Miles”, escribió en una nueva historia junto al tema “Ella” de Bebe, que habla sobre el empoderamiento, liberación y amor propio femenino, junto a la captura de un mensaje de una usuaria que le agradecía por hablar públicamente del tema: “Gracias por hablar”.

Antes de publicar su descargo personal, la profesional ya había compartido en sus redes un artículo técnico titulado “Por qué los psicópatas casi no duermen” y una segunda placa denominada: “La verdad oscura detrás de la madrugada”.

La confirmación de la ruptura y la denuncia simultánea sorprendió a muchos de los seguidores de la pareja, en parte por el tono de las interacciones públicas recientes de ambos. El vínculo entre la licenciada Ce y Levy se había hecho público a mediados de noviembre de 2025, con imágenes juntos y postales de una familia ensamblada. Durante varios meses, ambos compartieron en redes sociales momentos cotidianos y muestras de apoyo mutuo.

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