La emotiva historia detrás de la cábala de los caramelos de Rodrigo De Paul: el gesto de su abuelo que jamás olvidó

La historia de los caramelos masticables de Rodrigo De Paul

La costumbre de Rodrigo De Paul de entrar al campo con caramelos masticables antes de cada partido de la selección argentina nació mucho antes de convertirse en una imagen repetida junto a Leandro Paredes. Se trata de una historia familiar que viene desde la niñez del ex volante de Racing.

Según contó su madre, el origen está en un gesto de su abuelo Osvaldo, que le daba monedas para comprarlos cuando lo llevaba a entrenar; una rutina familiar que con los años derivó en una cábala personal y luego colectiva.

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La historia íntima detrás de esa costumbre fue relatada por Mónica, la madre del mediocampista. Recordó que Osvaldo acompañaba a su nieto a los entrenamientos y le dejaba dinero para comprar caramelos masticables en el buffet. Según su relato, Rodrigo tardó años en saber que esas monedas no sobraban: eran las del pasaje de regreso de su abuelo.

“Los caramelos quedaron por el abuelo. Cuando lo llevaba a entrenar mi papá, le dejaba unas monedas para que él se compre en el buffet los caramelos masticables. Durante muchos años, Rodrigo nunca supo que esas monedas que le daba a él eran las monedas del viaje. Mi papá se volvía a la casa caminando y le daba esas monedas para que él se compre los caramelos cuando iba a entrenar”, recordó.

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Rodrigo De Paul junto con su abuelo Osvaldo

“A Rodrigo le quedó como un gesto especial, como un sacrificio especial que hacía su abuelo por él y que, bueno, que el abuelo nunca lo pudo ver debutar en primera, porque mi papá falleció en el 2009. Ni lo vio en la Selección tampoco. Desde donde esté, lo ve”, explicó Moni.

“Rodrigo siempre dice: ‘El abuelo me ayuda, el abuelo me ayudó’”, contó. También explicó que lleva un tatuaje en el brazo izquierdo con la frase “para siempre en mi corazón” y que por eso, cuando entra a la cancha o convierte un gol, se besa la muñeca.

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La escena de De Paul comiendo caramelos con Leandro Paredes, se volvió una de las postales más reconocibles del equipo argentino tuvo un segundo origen, ya dentro del vestuario. En ese caso, fue el propio volante de Boca Juniors quien explicó que la cábala compartida comenzó durante la Copa América 2021, cuando varios jugadores empezaron a comer caramelos antes de los partidos en plena concentración.

La cábala de los caramelos de De Paul y Paredes

Aquel certamen conseguido fue el primer título de la era de Lionel Scaloni como entrenador del equipo nacional y cortó una sequía de 28 años sin éxitos a nivel mayores. Luego llegó la Finalissima en 2022 y a fines de ese año el Mundial de Qatar. En ese torneo hubo una bandera homenaje a Osvaldo que emocionó a De Paul. En 2024 repitieron en la Copa América de los Estados Unidos. Ahora buscan revalidar el cetro ecuménico y terminaron primeros en el Grupo J.

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Ese rito también sumó una regla precisa cuando pasó a compartirse en el plantel. Paredes reveló que suele comer siete caramelos: cuatro azules y tres amarillos. De Paul, en cambio, consume 14 caramelos, aunque sin una combinación fija de colores.

La selección ganó, avanzó en el torneo y la rutina quedó instalada. De Paul y Paredes repitieron el gesto partido tras partido hasta la consagración en el Maracaná frente a Brasil, y desde entonces no dejaron de hacerlo.

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La imagen de ambos caminando sobre el césped minutos antes de cada encuentro mientras mastican caramelos quedó así unida a dos historias distintas: una, nacida en la infancia de De Paul por un gesto de su abuelo; la otra, consolidada en la concentración de la selección argentina durante el torneo que terminó con el título continental de 2021.