La amistad y el trabajo no fue lo único que Arias y Juan Castro compartieron. También lucharon juntos contra sus adicciones. "Yo le decía que había un momento en el que uno tiene que parar (de tomar droga) para buscar otra cosa en la vida. Era una charla que teníamos privada y afectiva. Él me decía: 'Yo no sé cómo hiciste para cortar (con la droga)…'", rememoró quien fuera su compañero en el programa Kaos en la ciudad.