Crimen y Justicia

Detuvieron a un ex futbolista del ascenso por el crimen de su mamá en Necochea

La mujer fue encontrada sin vida en uno de los ambientes de la casa en donde residía. En el lugar también estaba el hijo, bajo efectos de psicofármacos

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La zona en donde vivía la mujer que murió d eun golpe en la cabeza
La zona en donde vivía la mujer que murió d eun golpe en la cabeza

Una jubilada de 86 años fue hallada muerta con una grave lesión en la cabeza en su vivienda de Quequén, partido de Necochea, y su propio hijo quedó detenido como principal sospechoso del crimen. Se trata de un reconocido ex futbolista de la localidad.

El cuerpo de Delia Mercedes Romero de Sánchez fue hallado en su domicilio ubicado en la intersección de las calles 548 y 521 bis, en el barrio Atepam. Las primeras pericias determinaron que tenía al menos una lesión grave en la zona de la cabeza, en tanto se aguardan los resultados de la autopsia para establecer la mecánica exacta y el momento del deceso.

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El fiscal de la causa, Walter Pierrestegui, confirmó que el expediente se inició bajo el protocolo de femicidio y que el ataque se habría producido alrededor de las 15 horas del día viernes cuando la encontraron. Por el momento se dejó de lado la figura de parricidio.

Cuando las autoridades arribaron al domicilio se encontraron con uno de sus hijos, J.S. apodado “Garda” de 56 años, en un visible estado de intoxicación por ingesta de pastillas, según los datos mencionados por el portal 0223 de la zona.

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El hombre debió ser trasladado bajo custodia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde recibió atención médica y le realizaron los análisis toxicológicos correspondientes. Luego de haber sido asistido y dado de alta, fue llevado ante la Justicia aunque se negó a declarar en la indagatoria prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal. Quedó formalmente imputado por homicidio agravado por el vínculo y alojado en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), según informó NdeN.

En el lugar del crimen trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de Quequén, la Comisaría de la Mujer, la Jefatura Departamental, la DDI y peritos de la Policía Científica, quienes recolectaron pruebas para reconstruir las horas previas al hecho.

Quién es el hijo señalado

El hijo de la víctima escribió un emotivo mensaje para despedirla
El hijo de la víctima escribió un emotivo mensaje para despedirla

El detenido jugó en el fútbol regional y formó parte del plantel de Estación Quequén y de Villa Mitre de Bahía Blanca durante los años ’90. Su hermano, un referente de la Liga Necochea de Fútbol, utilizó las redes para expresarse sobre la pérdida aunque en el mensaje no mencionaba a su hermano.

“Es un momento durísimo e impensado de la vida. Recordaré a mi mamá como lo que fue, la mejor madre que me podía haber tocado. Te amo ma… siempre vivirás en mi corazón”, escribió “Paco”.

La investigación avanza con varias líneas de prueba abiertas. Pierrestegui adelantó que Sánchez será sometido a una evaluación por parte de la Asesoría Pericial, con intervención de especialistas en neurología y otras disciplinas, para determinar su estado psicofísico al momento del hecho. Por el momento, no existe ningún informe médico que permita establecer si atravesó algún episodio compatible con una alteración mental. Hasta tanto no existan resultados técnicos, la Justicia no descarta ni confirma ninguna hipótesis sobre su condición, indicó el fiscal. La causa también aguarda los resultados de la autopsia y los estudios toxicológicos incorporados al expediente.

Mató a su padre y a su ex pareja en Chaco

Parricidio y femicidio en Chaco
Un policía mató a su padre y a su ex pareja en Chaco

Un cabo primero de la Policía del Chaco mató a su padre en Resistencia y horas después asesinó a su ex pareja tras tomarla de rehén junto a su hijo menor en el paraje Las Tres Bocas, en Puerto Vilelas. El agresor, identificado como Luciano Etudie, terminó baleado en la cara por integrantes del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y permanece internado en estado grave en el Hospital Perrando.

Según informaron fuentes policiales, la secuencia comenzó el martes 5 de mayo por la mañana cuando Etudie fue hasta el domicilio de su padre, Alberto Etudie, de 57 años, en la calle Lestani al 600 de Resistencia, donde le disparó y lo mató. Luego se trasladó al domicilio de su ex pareja, Graciela Mabel López, de 33 años, la secuestró junto a su hijo y los llevó al paraje Las Tres Bocas.

Al llegar, los efectivos encontraron al hombre apuntando con un arma a la cabeza de la mujer. El jefe de la fuerza, Fernando Romero, relató a Norte Grande Federal que se intentó negociar durante varios minutos. El agresor admitió que se había mandado “una macana” y que estaba “jugado”. Los mediadores lograron liberar al menor, pero Etudie disparó y mató a López frente al personal policial y vecinos. El COE intervino de inmediato y lo hirió.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación N°11, a cargo de la fiscal Noelia Benítez, y la Fiscalía en turno de Resistencia, representada por Lilian Irala.

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