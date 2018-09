"Sí, ¿que venís a insultar?", pregunta la mujer -de quien no revelaron la identidad- dejando entrever que estaba esperando que Juana se enfureciera para poder grabarla. "Yo no te dije nada, ni abrí la boca. Estaba en el auto con mis hijos cagándome de risa y vos no venís acá y no me venís a tirar nada en la cara. ¿Me escuchaste?", retrucó la actriz.