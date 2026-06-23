El Gobierno apuesta a oxigenar la comunicación y se esperanza con un relanzamiento de la gestión

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el voecero presidencial, Adrián Ravier, en Casa Rosada

“Nueva etapa”, definió ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial para explicar los cambios en el área de comunicación que comenzaron el pasado viernes y tuvieron continuidad el lunes.

Pese al blindaje de Javier Milei al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, en el oficialismo detectaron una parálisis en la comunicación de la administración y dificultades para capitalizar los logros de la administración libertaria a raíz de la polémica, por lo que actuaron en consecuencia.

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El diagnóstico es certero. Desde principios de marzo, cuando se detectó la presencia de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador, en la delegación presidencial que viajó a la Argentina Week en Nueva York, la discusión pública alternó entre las novedades sobre los viajes y el patrimonio del funcionario y los movimientos de la interna que atraviesa a la plana del poder.

Con la salida del hasta entonces secretario de Prensa, Javier Lanari, quien integraba el entorno de Adorni, y el desembarco de Adrián Ravier como vocero presidencial, el mandatario buscó imprimirle una nueva impronta a la estrategia comunicacional. Como nuevo secretario de Prensa, asumirá el actual gerente de Prensa y Medios de YPF, Fabián Fernández, un enroque que fue anunciado horas después del triunfo de la Selección Argentina contra Austria, designado con la idea de potenciar lo que definieron como “el nuevo ciclo económico”.

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El presidente Javier Milei y el vocero presidencial, Adrián Ravier

“La idea es que Manuel (Adorni) esté plenamente enfocado en la gestión”, planteó un integrante de la mesa política que no tiene prevista una nueva reunión para esta semana. “Los cambios buscan oxigenar”, precisó un funcionario ante este medio.

Durante los últimos tres meses, el jefe de Gabinete -que asumió el compromiso de continuar al frente de la comunicación- apenas encabezó tres conferencias: en dos de ellas confrontó con el periodismo acreditado a raíz de su situación judicial, y en la última, escoltó a los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), pero las consultas giraron en torno al tema patrimonial del funcionario.

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No obstante, y pese a los esfuerzos, dentro del oficialismo hay quienes creen que la estrategia puede funcionar, pero alertan que la permanencia de Adorni dificultará la meta trazada. “Es el objetivo, pero el clavo en el zapato sigue”, sostuvo un legislador ante este medio. “Ravier puede andar bien, pero hay que ver cómo madura la cosa en el Congreso. Este cambio sirve para bajarle temperatura al tema”, confió otra fuente del espacio.

Las modificaciones, que se ajustan estrictamente al área de comunicación, llegan como respuesta al reclamo de la oposición, los aliados y algunos propios, que pedían la salida de Adorni. En su lugar, el mandatario resolvió sostener a su ministro coordinador y habilitar variantes bajo la idea de retomar la iniciativa política. Para la nueva etapa convocó a un legislador que le responde directamente y que, pese a la buena sintonía, no se ubica en ninguna de las tribus en pugna.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Adorni, en Casa Rosada

Desde los dos vértices del Triángulo de Hierro celebraron la designación del economista y destacaron el perfil del referente libertario pampeano que este martes se mostrará junto al mandatario en una actividad de la Fundación Faro. "Es un outsider, sin carrera política. Más fresco", sintetizó una fuente que transita a diario los pasillos de Casa Rosada.

En paralelo al reunionismo en Casa Rosada, que incluyó la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Congreso, el bloque de La Libertad Avanza logró negociar con los aliados para evitar los pedidos de interpelación de la oposición en la Cámara de Diputados. El titular de la Cámara Baja, Martín Menem, de regreso al país, cerró un acuerdo con el PRO y la UCR, en el que se comprometió a habilitar la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir el tema el martes 30 de junio, y así ganar tiempo.

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A la par de los primeros pasos de Ravier en el Ejecutivo, que deberá definir el perfil que le imprimirá a la Vocería Presidencial, los equipos de la Jefatura de Gabinete trabajan en el informe de gestión que espera brindar Adorni el jueves 2 de julio con intención de saciar las dudas y reclamos de las bancas en el Senado.

En plena época mundialista, en Balcarce 50 confían en que la combinación del buen momento de los dirigidos por Lionel Scaloni y el rediseño le permitan al Gobierno Nacional ganar aire, dar vuelta la página de la polémica que involucra a Adorni, recuperar la agenda mediática y reimpulsar la gestión que desde hace meses parece empantanada.

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