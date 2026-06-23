Economía

El Gobierno espera contar con USD 5.000 millones de préstamos de bancos internacionales antes de agosto

Según pudo saber Infobae, las operaciones se van a concretar en el próximo mes y medio. Aún falta la aprobación de la garantía de CAF y juntar dólares para el pago de julio por USD 4.200 millones a bonistas

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Primer plano de Luis Toto Caputo, un hombre de cabello gris y traje azul, con camisa celeste abierta, gesticulando con ambas manos frente a un fondo azul
El ministro de Economía, Luis Caputo, pretende conseguir los prestamos con instituciones financieras internacionales antes de agosto.

El Gobierno oficializó este lunes el aval para negociar préstamos con entidades financieras internacionales, respaldados por garantías de organismos multilaterales aprobadas la semana pasada y con una fecha límite ya definida. Según pudo saber Infobae, el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, determinó que estos acuerdos deberán estar cerrados antes de agosto, consolidando así un elemento central del programa financiero.

Por medio del Decreto 478/2026, publicado el lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó operaciones de financiamiento en dólares estadounidenses por hasta USD 5.000 millones con entidades externas de reconocida. Esta decisión forma parte de la estrategia oficial para reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional y se instrumentará a través de préstamos que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

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La autorización formal para tomar préstamos por monto mencionado responde a un plan financiero que el equipo económico ya venía anunciando. La semana pasada, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron garantías por USD 2.000 millones y USD 550 millones, respectivamente, destinadas a respaldar las negociaciones con las entidades financieras internacionales. Estos avales permiten al Gobierno negociar mejores condiciones de crédito y constituyen un paso central para asegurar el fondeo necesario en el corto plazo.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron a Infobae que los préstamos con bancos internacionales se concretarán antes de agosto, plazo que se fijó como fecha límite. Independientemente de que, a principios de julio, el ministro Caputo, deberá afrontar el pago de USD 4.200 millones a bonistas. Es que el Tesoro prácticamente cuenta con los dólares necesarios para cumplir ese compromiso, considerando también el margen que resta por colocar del Bonar 2028 (AO28) esta semana.

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Economía prácticamente ya cuenta con los dólares para afrontar el pago de julio con bonistas por USD 4.200 millones.
Economía prácticamente ya cuenta con los dólares para afrontar el pago de julio con bonistas por USD 4.200 millones.

La garantía que falta

Hasta el momento, el ministro Caputo cuenta con la garantía del Banco Mundial y del BID, pero aún queda pendiente que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la cual se tratará a fines de julio y oscilará entre USD 250 millones y 300 millones de dólares. Ese respaldo adicional completará el esquema de garantías multilaterales para los préstamos, ampliando el acceso a financiamiento internacional y mejorando el perfil crediticio argentino ante el mercado.

La intención del titular del Palacio de Hacienda es despejar todos los vencimientos de deuda que restan hasta el final del mandato de Javier Milei, con el objetivo de evitar tensiones financieras en el año electoral. Durante su participación en el 43º Congreso del IAEF, el jefe de la cartera económica aseguró ante empresarios y analistas que todas las obligaciones previstas para el período restante de la gestión presidencial ya están cubiertas, aunque no ofreció detalles adicionales sobre la estrategia implementada.

La confianza sin todas las cartas

El llamado “círculo rojo” local le cree a Caputo aunque todavía no le mostró todas las cartas. Prueba de ello es que en la última semana, la consultora 1816 difundió un informe en el que sostuvo: “Más allá de cómo se consiga el dinero para los pagos, lo que parece evidente es que no hay ningún riesgo de incumplimiento de los vencimientos 2027, lo cual es una muy buena noticia para encarar el año electoral, considerando los antecedentes históricos de Argentina”.

En ese sentido, la consultora hiló fino y aseguró en las última semanas, que con lo que conseguido hasta ahora y los anuncios por venir, Caputo tendría USD 13.100 millones y solo le restarían conseguir USD 17.600 millones para cubrir los vencimientos hasta diciembre de 2027. Una cifra, que por cómo se componen, no sería complicado de lograr.

Para cerrar esa diferencia, en la firma de análisis macroeconómico consideraron que Caputo cuenta con tres alternativas: emisión de nuevos Bonares (restan USD 366 millones del bono AO28 y podrían lanzarse otros títulos), emisión internacional de deuda (los Globales largos rinden menos de 9%), rollover del Fondo Monetario Internacional (los pagos netos al FMI suman USD 7.900 millones, aunque eso exigiría negociar un nuevo programa), o uso directo de reservas internacionales.

La decisión de avanzar con garantías multilaterales y buscar financiamiento externo se acompañó por una reducción del riesgo país, que descendió a niveles de 421 puntos básicos en los últimos días con la mejora en la calificación de la deuda por parte de Standard and Poor’s de ‘CCC’+ a ‘B-’ y el optimismo internacional por el fin del conflicto en Oriente Medio. Pese a ello, hasta el momento, Caputo sostiene que la tasa que otorgan los prestamos con garantías es mejor que salir a colocar al exterior. Pero no es una postura inamovible.

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