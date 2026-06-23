Crimen y Justicia

Murió una mujer que fue baleada en un robo en un tour de compras y agonizó por días en Salta

La víctima viajaba en un colectivo cuando fue atacada por delincuentes armados a la altura de la rotonda Colonia Santa Rosa en Orán

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Ambulancia blanca, autobús oscuro con el número veintiséis, y varias personas junto a un edificio deteriorado en la oscuridad
Personal de emergencia y seguridad asiste en la zona de Orán, Salta, tras el robo a un colectivo de tour de compras que derivó en la muerte de una pasajera (El Tribuno)

Un nuevo episodio de violencia armada sacude a la región de Orán, en la frontera norte argentina, tras confirmarse el fallecimiento de Emelda Irma Alzu, de 65 años, quien resultó herida de bala en un robo a mano armada.

El incidente ocurrió días atrás en la ruta nacional 34, a la altura de la rotonda de Colonia Santa Rosa. La víctima, oriunda de Orán, viajaba en un colectivo de tours de compras junto a otros 15 pasajeros cuando el vehículo se detuvo en la banquina.

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En ese momento, individuos armados que circulaban en una camioneta abordaron la unidad y, bajo amenazas, despojaron a los ocupantes de sus pertenencias, dinero en efectivo y mercadería. Durante el asalto, Alzu recibió dos disparos y fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta, donde permaneció varios días en estado delicado.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el deceso de la mujer fue confirmado por fuentes del departamento Orán, que también detallaron que sus restos son velados en la Sala Pieve de la ciudad. El caso se suma a una larga lista de crímenes registrados en los últimos meses en la frontera norte, generando un clima de profunda preocupación y conmoción en la comunidad local.

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La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, se encuentra a cargo de la investigación y ha dispuesto una serie de medidas para esclarecer el hecho. Entre las acciones implementadas se destaca la recolección de testimonios de los pasajeros y testigos, así como el análisis de registros de cámaras de seguridad en la zona. Personal especializado trabaja desde el primer momento en la identificación de los responsables, aunque hasta el momento no se han informado detenciones.

Además, indicó que los investigadores trabajan con diversas líneas, incluyendo la hipótesis de que los atacantes contaban con información previa sobre los movimientos del colectivo. El análisis de las cámaras de la rotonda y de los accesos a Colonia Santa Rosa es una de las prioridades para poder identificar la camioneta utilizada en el asalto y a sus ocupantes.

Policía de Salta
El hecho reaviva la inseguridad en las rutas del norte del país (Foto: Policía de Salta)

Seis mujeres detenidas en un tour de compras en Tucumán

Hace unos meses, efectivos de Gendarmería interceptaron un ómnibus de larga distancia en Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, y descubrieron más de 10 kilos de cocaína distribuidos entre cápsulas ingeridas y envoltorios ocultos en el cuerpo y pertenencias de pasajeros. El procedimiento se realizó en el límite interprovincial entre Tucumán y Catamarca, en el departamento La Cocha.

Durante el operativo, los funcionarios de la Sección Núcleo del Escuadrón 71 “Aguilares” detuvieron la marcha de un colectivo que cubría el trayecto Aguas Blancas (Salta) – Ciudad de Mendoza. En el control de rutina una pasajera evidenció signos de nerviosismo, lo que motivó una requisa por parte del personal femenino.

Los agentes detectaron que la mujer llevaba envoltorios adheridos a su cuerpo con una sustancia blanca en su interior. Además, hallaron otros paquetes ocultos en la butaca y dispersos en distintos sectores del vehículo.

El hallazgo inicial derivó en la sospecha de que algunos pasajeros podrían estar utilizando el método de los “cápsuleros” o “mulas”, que consiste en ingerir cápsulas con droga. El Juzgado Federal de Tucumán N° 2 intervino y ordenó el traslado de los 53 pasajeros hacia el asiento del Escuadrón 71 para realizar una revisión exhaustiva.

En la inspección física y documental, los agentes constataron el hallazgo de 249 envoltorios con más de 3 kilos de cocaína que eran trasladados entre las pertenencias y prendas de tres ciudadanas.

A la mañana siguiente, las sospechas sobre el uso de la modalidad de “mulas” llevaron a que se practicaran placas radiográficas a todos los pasajeros. Las imágenes revelaron cuerpos extraños en el abdomen de cuatro mujeres y dos hombres, una de las placas ilustra este artículo. La modalidad es altamente peligrosa para la salud.

Los seis pasajeros identificados fueron internados bajo custodia en los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos, donde expulsaron un total de 503 cápsulas con un peso superior a los 6 kilos de cocaína. El área de Criminalística y Estudios Forenses contabilizó un total de 752 cápsulas con 10 kilos 316 gramos de la droga.

El magistrado a cargo del caso dispuso la detención de nueve personas de nacionalidad boliviana en carácter de comunicadas y ordenó el secuestro de la droga, celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, pendrives, dinero en efectivo, tickets y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento refuerza las alertas sobre la utilización de colectivos de larga distancia y rutas del norte argentino para el tráfico de estupefacientes con esa modalidad que parece en ascenso.

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