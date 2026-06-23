Economía

¿Última licitación de un bono clave?: con el cupo cerca del límite, Economía busca más dólares para los vencimientos de julio

El miércoles, cuando Finanzas haga el llamado para la colocación del viernes, se sabrá cuánto busca. En la cuenta del Tesoro aún hay una diferencia para el pago de julio. Fuentes al tanto de la operación aseguraron que no se va a ampliar

Guardar
Google icon
Un trabajador limpia la puerta del Ministerio de Economía, un día después de las elecciones de mitad de mandato, en Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas
Un trabajador limpia la puerta del Ministerio de Economía, un día después de las elecciones de mitad de mandato, en Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

Esta semana podría ser la última colocación del Bonar 2028 (AO28), es que el equipo económico se acerca al límite que se fijó de USD 2.000 millones. Y si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, ya cuenta con la mayoría de los dólares para enfrentar el pago de julio por USD 4.200 millones con bonistas, aún hay una diferencia. Los movimientos en los depósitos del Tesoro en los últimos días.

La Secretaría de Finanzas lleva colocados USD 1.632 millones en AO28 hasta el momento, quedando un margen de USD 368 millones antes de alcanzar el tope autorizado. El miércoles, el área que conduce Caputo informará sobre los instrumentos que se ofrecerán en la licitación del viernes, donde se conocerá si se agota el cupo del AO28. Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, una vez que se alcance el mismo no se va a ampliar. Lo mismo que sucedió con el Bonar 2027.

PUBLICIDAD

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió la semana pasada con la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra luego de la aprobación de la garantía por USD 2.000 millones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió la semana pasada con la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra luego de la aprobación de la garantía por USD 2.000 millones.

El foco está puesto en el vencimiento de USD 4.200 millones con bonistas que el Tesoro debe afrontar en los primeros días de julio. Como ya adelanto Infobae, fuentes de Economía al tanto de la operación afirmaron que se hará con los dólares que cuenta el Tesoro y que no se utilizarán las garantías con el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se anunciaron la semana pasada por USD 2.000 millones y USD 550 millones respectivamente.

De acuerdo con el último balance diario del BCRA, al 17 de junio, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 3.680 millones, mientras que los depósitos en moneda nacional bajaron a 11,7 billones de pesos. Si Finanzas logra colocar la totalidad del remanente en AO28, los dólares acumulados llegarían a USD 4.048 millones, quedando un faltante de USD 152 millones para cubrir el total del pago de julio.

PUBLICIDAD

Movimientos en el Tesoro

El seguimiento de los depósitos muestra movimientos relevantes. Al 16 de junio, el Banco Central registró USD 3.082 millones en moneda extranjera y $12,5 billones en moneda nacional. Pero un día más tarde, los depósitos en dólares subieron a USD 3.680 millones y los depósitos en pesos cayeron a 11,7 billones de pesos. El crecimiento de USD 598 millones en moneda extranjera sugiere que el Tesoro reforzó la posición en dólares en vísperas del vencimiento.

El Tesoro Nacional incrementó en USD 598 millones sus depósitos en moneda extranjera en un solo día.
El Tesoro Nacional incrementó en USD 598 millones sus depósitos en moneda extranjera en un solo día.

El mercado financiero observa con atención cada movimiento en los depósitos del Tesoro y la evolución de la licitación. El aumento de dólares en las cuentas públicas coincide con el calendario de pagos a los bonistas, y el resultado de la próxima subasta será clave para determinar si se logra cubrir toda la obligación o si el Gobierno debe acudir a nuevas fuentes de financiamiento.

La definición de los instrumentos a licitar y el monto que finalmente se logre colocar marcarán el rumbo de los próximos días para el Tesoro. Como Economía ya tomó la decisión de que no va a ampliar el cupo de los USD 2.000 millones del Bonar 2028, los dólares que falten para cubrir el vencimiento podría llegar a salir de compras del Tesoro al BCRA, lo que impactaría en las reservas internacionales brutas. Cuando en las última ruedas bajo el ritmo de compra a un promedio diario menor a USD 100 millones (nivel que hubo en abril y mayo).

El seguimiento de la evolución de los depósitos y la respuesta del mercado en la licitación del viernes serán decisivos para cerrar el capítulo del AO28. El desenlace dependerá de la estrategia final de Luis Caputo y su equipo, en un escenario donde cada dólar cuenta para cumplir con los compromisos externos. Aunque se cara a lo que viene después de julio en el circulo rojo no descartan que se anuncie nuevos bonos en dólares.

Sin embargo de cara a los compromisos que tiene que enfrentar el equipo económico luego de julio, en la City porteña no descartan que Economía lance nuevos bonos en dólares. “Restarían conseguirse unos USD 17.600 millones. Ese residuo podría cubrirse con una combinación de nuevos Bonares (quedan USD 366 millones para colocar de los USD 2.000 millones de AO28 , pero luego podrían emitir otro papel)”, destacaron en el último informe de la consultora 1816.

Temas Relacionados

Bonar 2028TesoroLuis CaputoDólaresÚltimas noticiasDeudaReserrvas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un tercer organismo multilateral aportará al menos USD 250 millones a las garantías para que Argentina pague su deuda

A fines de julio, el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) debatirá un respaldo por entre USD 250-300 millones para el país. La diferencias sobre lo que “valen” y la fecha limite que se puso Economía

Un tercer organismo multilateral aportará al menos USD 250 millones a las garantías para que Argentina pague su deuda

Las acciones argentinas se desplomaron hasta 9% en Wall Street, pero el riesgo país cayó a un nuevo mínimo en ocho años

La cautela en las bolsas del exterior afectó a los ADR argentinos antes de la decisión clave de MSCI. El S&P Merval cayó 0,4%. Los bonos siguieron firmes después de que el Gobierno autorizó la toma de préstamos internacionales con garantía de organismos por hasta USD 5.000 millones

Las acciones argentinas se desplomaron hasta 9% en Wall Street, pero el riesgo país cayó a un nuevo mínimo en ocho años

Bangladesh tiene más hinchas de la Selección que Argentina: la razón del fenómeno, según el principal diario económico del mundo

El Financial Times publicó una extensa nota en la que trata de explicar por qué millones de fans explotan de alegría cada vez que la selección de un país que está a más de 20.000 kilómetros de distancia mete un gol

Bangladesh tiene más hinchas de la Selección que Argentina: la razón del fenómeno, según el principal diario económico del mundo

El dólar terminó estable y cortó una serie de cuatro subas consecutivas

El billete al público quedó sin variantes a $1.480 en el Banco Nación. Mantiene a lo largo de junio un ascenso de 50 pesos o 3,5%

El dólar terminó estable y cortó una serie de cuatro subas consecutivas

La desocupación tuvo una leve baja en el primer trimestre y afecta a 1,7 millones de argentinos

Según datos del Indec, la tasa de desempleo retrocedió 0,1 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025

La desocupación tuvo una leve baja en el primer trimestre y afecta a 1,7 millones de argentinos

DEPORTES

El sorprendente mensaje de un histórico de Chile tras una nueva función de Argentina en el Mundial: “Admiración y envidia sana”

El sorprendente mensaje de un histórico de Chile tras una nueva función de Argentina en el Mundial: “Admiración y envidia sana”

Mbappé convirtió dos goles en la victoria ante Irak, llegó a los 16 tantos y acecha a Messi como el máximo artillero de los Mundiales

Técnico de Croacia elogia a Panamá antes del Mundial 2026: “Se encuentra entre los treinta mejores equipos del mundo”

El escándalo que se desató entre el Atlético Madrid y el Barcelona por las declaraciónes de Julián Álvarez

Cuti Romero reveló la charla que tuvo con los médicos de la selección argentina tras salir en el triunfo ante Austria en el Mundial

TELESHOW

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Andrea Frigerio contó por qué Tato Bores la echó en su debut como actriz en TV: “Me invitaron a retirarme”

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

El romántico festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras la clasificación argentina en el Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Ratifican a Panamá como país de “riesgo insignificante” frente al mal de las “vacas locas”

Ratifican a Panamá como país de “riesgo insignificante” frente al mal de las “vacas locas”

República Dominicana aboga por un modelo de justicia juvenil “centrado en la dignidad humana” en la región

861 conductores ya fueron multados este 2026 por transportar mascotas de forma indebida en Costa Rica

Vigencia del legado de Bolívar para fortalecer el multilateralismo, destacan ministros y jefes de delegación en Panamá

Centroamérica supera los 90 millones de líneas móviles activas, por encima de su población, pero persisten brechas de acceso