¿Última licitación de un bono clave?: con el cupo cerca del límite, Economía busca más dólares para los vencimientos de julio

Un trabajador limpia la puerta del Ministerio de Economía, un día después de las elecciones de mitad de mandato, en Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

Esta semana podría ser la última colocación del Bonar 2028 (AO28), es que el equipo económico se acerca al límite que se fijó de USD 2.000 millones. Y si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, ya cuenta con la mayoría de los dólares para enfrentar el pago de julio por USD 4.200 millones con bonistas, aún hay una diferencia. Los movimientos en los depósitos del Tesoro en los últimos días.

La Secretaría de Finanzas lleva colocados USD 1.632 millones en AO28 hasta el momento, quedando un margen de USD 368 millones antes de alcanzar el tope autorizado. El miércoles, el área que conduce Caputo informará sobre los instrumentos que se ofrecerán en la licitación del viernes, donde se conocerá si se agota el cupo del AO28. Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, una vez que se alcance el mismo no se va a ampliar. Lo mismo que sucedió con el Bonar 2027.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió la semana pasada con la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra luego de la aprobación de la garantía por USD 2.000 millones.

El foco está puesto en el vencimiento de USD 4.200 millones con bonistas que el Tesoro debe afrontar en los primeros días de julio. Como ya adelanto Infobae, fuentes de Economía al tanto de la operación afirmaron que se hará con los dólares que cuenta el Tesoro y que no se utilizarán las garantías con el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se anunciaron la semana pasada por USD 2.000 millones y USD 550 millones respectivamente.

De acuerdo con el último balance diario del BCRA, al 17 de junio, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 3.680 millones, mientras que los depósitos en moneda nacional bajaron a 11,7 billones de pesos. Si Finanzas logra colocar la totalidad del remanente en AO28, los dólares acumulados llegarían a USD 4.048 millones, quedando un faltante de USD 152 millones para cubrir el total del pago de julio.

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Movimientos en el Tesoro

El seguimiento de los depósitos muestra movimientos relevantes. Al 16 de junio, el Banco Central registró USD 3.082 millones en moneda extranjera y $12,5 billones en moneda nacional. Pero un día más tarde, los depósitos en dólares subieron a USD 3.680 millones y los depósitos en pesos cayeron a 11,7 billones de pesos. El crecimiento de USD 598 millones en moneda extranjera sugiere que el Tesoro reforzó la posición en dólares en vísperas del vencimiento.

El Tesoro Nacional incrementó en USD 598 millones sus depósitos en moneda extranjera en un solo día.

El mercado financiero observa con atención cada movimiento en los depósitos del Tesoro y la evolución de la licitación. El aumento de dólares en las cuentas públicas coincide con el calendario de pagos a los bonistas, y el resultado de la próxima subasta será clave para determinar si se logra cubrir toda la obligación o si el Gobierno debe acudir a nuevas fuentes de financiamiento.

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La definición de los instrumentos a licitar y el monto que finalmente se logre colocar marcarán el rumbo de los próximos días para el Tesoro. Como Economía ya tomó la decisión de que no va a ampliar el cupo de los USD 2.000 millones del Bonar 2028, los dólares que falten para cubrir el vencimiento podría llegar a salir de compras del Tesoro al BCRA, lo que impactaría en las reservas internacionales brutas. Cuando en las última ruedas bajo el ritmo de compra a un promedio diario menor a USD 100 millones (nivel que hubo en abril y mayo).

El seguimiento de la evolución de los depósitos y la respuesta del mercado en la licitación del viernes serán decisivos para cerrar el capítulo del AO28. El desenlace dependerá de la estrategia final de Luis Caputo y su equipo, en un escenario donde cada dólar cuenta para cumplir con los compromisos externos. Aunque se cara a lo que viene después de julio en el circulo rojo no descartan que se anuncie nuevos bonos en dólares.

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Sin embargo de cara a los compromisos que tiene que enfrentar el equipo económico luego de julio, en la City porteña no descartan que Economía lance nuevos bonos en dólares. “Restarían conseguirse unos USD 17.600 millones. Ese residuo podría cubrirse con una combinación de nuevos Bonares (quedan USD 366 millones para colocar de los USD 2.000 millones de AO28 , pero luego podrían emitir otro papel)”, destacaron en el último informe de la consultora 1816.