Economía

El riesgo país quedó más cerca de perforar los 400 puntos tras el anuncio de financiamiento con garantías de organismos

Ahora la expectativa está puesta en el pago de deuda por USD 4.200 millones que vence el 9 de julio. Parte de esos dólares podrían ser reinvertidos, impulsando una nueva suba en la cotización de los bonos

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Luis Toto Caputo Javier Milei
El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. (@JMilei)

Aunque ayer fue una jornada floja para Wall Street y los mercados financieros en general, los bonos argentinos en dólares continuaron de racha. Como consecuencia el riesgo país cayó hasta 421 puntos básicos, tocando nuevamente los mínimos niveles del año. La expectativa de los inversores ahora es que logre perforar los 400 puntos, algo que no sucede desde el gobierno de Mauricio Macri. Se trata del nivel más bajo alcanzado en los últimos ocho años.

Ayer impactó positivamente el avance para emitir deuda garantizada por organismos multilaterales por USD 5.000 millones, que se publicó en el Boletín Oficial.

La norma señala en sus considerandos que con “el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional, se considera conveniente realizar operaciones de financiamiento denominadas en dólares estadounidenses con entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria, las cuales serán instrumentadas a través de préstamos, que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito”.

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La brecha entre el riesgo argentino y el de países emergentes también está en el nivel menor de los últimos diez años: 250 puntos básicos. De la misma forma, los bonos argentinos achicaron notablemente la diferencia en rendimiento que los separa de bonos emitidos por empresas argentinas.

La semana pasada el BID aprobó una garantía de hasta USD 550 millones destinada a fortalecer las políticas de seguridad y justicia en Argentina, además de facilitar el acceso del país a los mercados de capitales. Esta es la primera vez que el organismo otorga una garantía de este tipo a Argentina.

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El comunicado oficial indica que la garantía permitirá movilizar 1.200 millones de dólares en financiamiento privado, lo que facilitará la llegada de recursos internacionales alineados con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones, que serán claves de cara a los vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno en 2026 y 2027. El organismo remarcó que el objetivo de esta ayuda es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales.

Estas colocaciones son vistas como la antesala del regreso de Argentina a los mercados internacionales con nuevos bonos. Hasta ahora, el equipo económico se negó a colocar deuda nueva en el mercado por considerar que las tasas seguían muy altas.

Pero ahora la perspectiva luce diferente. Con un riesgo país que podría encaminarse a niveles de 350 puntos básicos, esta posibilidad ya pasa a ser mucho más significativa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra. (Fuente: Ministerio de Economía)
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra. (Fuente: Ministerio de Economía)

La intención oficial es acumular financiamiento para hacer frente ya a los vencimientos de deuda que se presentan el año que viene. Solo al FMI habrá que pagarle USD 7.700 millones, a lo que se suman más de USD 10.000 millones de vencimiento de Bonares y Bopreales.

Al tratarse de un año electoral, lo más razonable es asegurarse en la medida de lo posible el financiamiento lo antes posible. La turbulencia que afectará seguramente a los activos argentinos por cobertura se sentirá no solo en la presión cambiaria. Además, podrían sufrir los bonos, generando una caída en la cotización que complique el financiamiento en la previa a las elecciones.

Las garantías de organismos multilaterales permitirán que bancos internacionales le presten a la Argentina a tasas más bajas que la de mercado. Se estima que podrían ubicarse en niveles de 6% anual.

Pero este financiamiento actuaría como un trampolín hacia otro objetivo, que es el regreso a los mercados internacionales pero ya sin garantía alguna. Para eso, el riesgo país debería caer un escalón adicional hasta acercarse a los 350 puntos básicos.

El pago de bonos por USD 4.200 millones previsto para el 9 de julio también debería ayudar para que sigan mejorando las cotizaciones, considerando que una parte de los dólares que se paguen podría ser reinvertido en los mismos títulos.

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