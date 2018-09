"Nunca hubo un 'te amo'. Me es muy difícil como darme cuenta. O sea, lo recontra quiero, estoy con él, estoy enamorada, estoy muy bien, pero me parece que no hace falta decir el "te amo", porque lo demostrás con otras cosas, un desayuno, una cena, una charla, un abrazo, pero me pasó con todas las relaciones", expresó sobre el hecho de que en más de un año de relación con el jugador de Vélez no le había salido expresarle su amor de esa forma.