"Lo digo verdaderamente desde lo más profundo de mi corazón, sos dulce, tierna, y tenés esa mirada mágica que le roba una sonrisa a cualquiera. No pienses nunca que no te quiero, al contrario, no sólo te quiero sino que te admiro, más allá de tu trabajo y lo buena mina que sos", siguió con la misiva.