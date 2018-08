"Estuve en un tiroteo en Cabilo y Paroissien, a un policía le acababan de pegar un tiro y le dije 'te llevo'. Corrimo cuatro o cinco cuadras por Cabildo, doblamos, estacionamos, se bajaron y empezaron a tirar. El otro policía me hablaba y me pasaba la pistola por la cara. Cuando bajamos para refugiarnos busqué la pistola abajo del asiento y me la había olvidado. Me metí en un tiroteo sin pistola", confesó.