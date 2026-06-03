Sociedad

La mamá de Cecilia Strzyzowski la recordó al cumplirse 3 años del femicidio: “Destrozaron mi vida como si no valiera nada”

Gloria Romero se expresó en redes sociales al cumplirse tres años del crimen de su hija. Reclamó a las autoridades por la ausencia del cuerpo y la postura del clan Sena, condenado en febrero pasado. “Necesitamos una sentencia firme y la entrega de sus restos”, insistió. Este miércoles, el colectivo feminista NiUnaMenos también marchará en Chaco

Guardar
Google icon
Marcha en Chaco - Caso cecilia strzyzowski
Gloria Romero, durante una de las tantas convocatorias que tuvo la desaparición física de Cecilia Strzyzowski

La familia de Cecilia Strzyzowski atraviesa por estos días un nuevo aniversario por el femicidio que conmocionó a Chaco y al país hace tres años. La Justicia condenó a quien era su esposo, César Sena, y a otras seis personas, entre ellos sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña. El recuerdo se da en medio de la conmoción que se vive en estos días por el crimen de la adolescente Agostina Vega y el ensañamiento con el que fue encontrado su cadáver en Córdoba. El único sospechoso, Claudio Barrelier, está imputado por femicidio.

Tres años pasaron del crimen de Cecilia. Su mamá, Gloria Romero, utilizó las redes para contar mediante un extenso mensaje cómo se vive con el dolor de la pérdida. “Mientras los Sena reclaman comida, estudio y sus derechos humanos, yo solo reclamo el derecho de tener hoy un lugar donde llorar a mi hija, un cierre para tanto dolor”, apuntó Romero. En su relato, denunció el daño personal y social que sufrió tras la muerte: “Para mí, son 28 años de mi vida borrados, sin siquiera un porqué. Destrozaron mi vida como si no valiera nada”.

PUBLICIDAD

Este 2 de junio se cumplieron 3 años del femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco. César Sena (su esposo) y sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, fueron condenados
Este 2 de junio se cumplieron 3 años del femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco. César Sena (su esposo) y sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, fueron condenados

Gloria reflexionó acerca de la crisis de valores en la sociedad chaqueña y cuestionó las acusaciones políticas mientras la investigación se estaba llevando a cabo en 2023. “Cuando tenía 13 años me vendieron la idea de que con la democracia se come, se educa y se cura. Sin embargo, cada día hay más pobres y una generación cada vez más perdida, más bruta con un alto fracaso en los ingresos universitario”, apuntó.

El mensaje concluyó: “De la muerte de mi hija conocí lo mejor del ser humano, pero también lo peor. Hoy, a tres años de su ausencia, solo puedo decir: Te extraño, Negra. Siempre y para siempre”. La publicación estaba acompañada de un video en el que se ve a Gloria llorando.

PUBLICIDAD

Gloria Romero recordó a su hija en su tercer aniversario y apuró a las autoridades judiciales para poder recibir los restos de la joven asesinada en 2023
Gloria Romero recordó a su hija en su tercer aniversario y apuró a las autoridades judiciales para poder recibir los restos de la joven asesinada en 2023

En los días previos a que se cumpla el tercer aniversario, había descrito cómo enfrenta el proceso de duelo. “Después de un femicidio como el de Cecilia Strzyzowski, el proceso de sanar para una familia suele ser muy largo, irregular y profundamente doloroso, y la ausencia del cuerpo vuelve todo todavía más complejo”, describió. En este sentido, la falta genera una sensación de historia inconclusa “para que la mente pueda aceptar completamente la realidad de la pérdida”.

Respecto al estado público que tomó el caso, recordó: “El dolor privado atraviesa la exposición mediática, las opiniones ajenas y hasta el morbo social. Eso puede revictimizar mucho”.

Marcha en Chaco - Caso cecilia strzyzowski
Marcha por Cecilia

Por último volvió a reclamar una resolución judicial: “Necesitamos una sentencia firme y la entrega de sus restos… aunque sea hollín es mi hija”. Durante la investigación se encontraron restos óseos triturados en un campo del dirigente social chaqueño Emerenciano Sena, lo que hizo suponer que el cuerpo de la joven de 28 años había sido quemado. También hallaron un dije con forma de cruz similar a uno que, según la familia de la víctima, usaba constantemente; una valija quemada, restos de ropa y una llave.

Cómo está la causa hoy

El hecho que los llevó al banquillo de los acusados ocurrió el viernes 2 de junio de 2023 cuando Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez. En el marco de la investigación, la Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia —ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400— donde la asesinaron.

Cecilia Strzyzowski - Portada
La joven tenía 28 años y fue vista con vida por últimas vez en 2023

Según determinaron los fiscales, murió entre las 12.16 y las 13.01 de ese mismo día. Esa franja horaria surgió del análisis de las cámaras de seguridad, los registros de las antenas de celular y de los testimonios recabados a lo largo de toda la pesquisa. Así, lograron establecer que la joven ingresó a las 9.15 a la casa. Llegó engañada, bajo la propuesta de construir una nueva vida en Ushuaia, lejos de los Sena.

Los siete imputados del femicidio Cecilia Strzyzowski
Los acusados fueron condenados en febrero pasado

El crimen se dio en la habitación del medio. De ese cuarto es de donde se secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre. Justamente, el rastro hemático hallado en ese colchón dio positivo a sangre humana. Luego determinaron que el cuerpo fue descartado.

El procurador general Jorge Canteros indicó en conferencia de prensa: “Es la primera vez que en un juicio por jurados hay una condena sin un cuerpo y sin un certificado de defunción previo”. “Es un reconocimiento a Gloria Romero y la tía de Cecilia, que sufrieron esta pérdida irreparable”, agregó.

Si bien el clan Sena fue condenado a prisión perpetua en primera instancia -junto con Gustavo Obregón (cinco años y diez meses de prisión) y Fabiana González (cinco años), ambos por encubrimiento agravado; y Gustavo Melgarejo, por encubrimiento simple, a dos años y diez meses de prisión, en suspenso- las sentencias aún permanecen sin firmeza debido a los recursos de apelación presentados por las defensas.

Eso lleva a que Romero no pueda inhumar a su hija debido a que la Justicia mantiene los restos resguardados como evidencia mientras el proceso judicial sigue abierto.

Marcha #NiUnaMenos

Ni Una Menos
La convocatoria es este miércoles (Ro Ferrer)

Este miércoles, el colectivo feminista vuelve a marchar bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”, para pedir justicia por la muerte de Agostina Vega (14 años), Dulce María Beatriz Candia (17) y Noelia Carolina Romero (30), halladas asesinadas en Córdoba, Misiones y Temperley en los últimos días.

La concentración principal se realizará en la ciudad de Buenos Aires a partir de las 17, frente al Congreso de la Nación, donde se prevé la realización del acto central. En otras ciudades del país se esperan movilizaciones simultáneas.

En Córdoba, la convocatoria es en la intersección de Colón y Cañada a las 17. La capital provincial aún no sale de la conmoción tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado. Estaba desmembrado y enterrado en distintos lugares. Agostina desapareció el fin de semana pasado y los restos aparecieron el martes.

“Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular”, escribió la organización en un comunicado.

En Chaco, el colectivo feministas y movimientos sociales anunciaron la convocatoria para las 17 de hoy en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Vélez Sársfield. La movilización cobra especial relevancia debido a los tres años que se cumplen por el femicidio de Strzyzowski.

Temas Relacionados

Cecilia StrzyzowskifemicidioAgostina VegaaniversarioNi una menosChacoGloria RomeroÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comienza el juicio contra la acusada de mandar a matar a la ex pareja de su novia por celos en La Plata

Verónica Dessio apareció muerta en su casa en diciembre de 2020. Había festejado su cumpleaños la noche anterior y entre los invitados estaba la mujer con la que se había casado y divorciado 9 años después. La Fiscalía sostiene que la imputada planeó el crimen y contrató a un ex policía para que lo ejecute

Comienza el juicio contra la acusada de mandar a matar a la ex pareja de su novia por celos en La Plata

El padre de Agostina Vega explicó que no investigaron a Barrelier desde el minuto cero porque buscaban a un “Franco”

Durante una conferencia de prensa, Gabriel Vega señaló que, cuando fue nombrado en la causa, lo definieron como un “amigo de la familia”. “Si al primer momento nos hubiesen dicho todo, hoy la historia quizás sería otra”, recriminaron

El padre de Agostina Vega explicó que no investigaron a Barrelier desde el minuto cero porque buscaban a un “Franco”

Buscaban a tres motochorros que robaron una camioneta y encontraron un desarmadero clandestino en La Matanza

La investigación se inició tras el asalto a una mujer en la puerta de su casa. Durante los procedimientos, la Policía Bonaerense incautó motores, cajas de cambio, motos y piezas vinculadas a distintos expedientes por robo y hurto

Buscaban a tres motochorros que robaron una camioneta y encontraron un desarmadero clandestino en La Matanza

“El Poder Judicial es machista y sexista”: la denuncia de una politóloga sobre quienes deben proteger a las mujeres

María Florencia Freijo y Carolina Barone participaron de Infobae al Regreso, donde analizaron las trabas del sistema judicial y señalaron cómo la falta de perspectiva de género afecta la protección de las mujeres en la Argentina

“El Poder Judicial es machista y sexista”: la denuncia de una politóloga sobre quienes deben proteger a las mujeres

“Les traje el postre a mis hermanos”: intentó ingresar cocaína oculta en un pote de dulce de leche y terminó detenida

El hallazgo se produjo durante una requisa en una comisaría en la provincia de Misiones. La mujer involucrada intentó entregarle la droga a sus familiares que también estaban presos

“Les traje el postre a mis hermanos”: intentó ingresar cocaína oculta en un pote de dulce de leche y terminó detenida

DEPORTES

La insólita aparición de Jorge Sampaoli en Río de Janeiro tras sonar como DT de Boca Juniors

La insólita aparición de Jorge Sampaoli en Río de Janeiro tras sonar como DT de Boca Juniors

Barracas Central venció 1-0 a Huracán y avanzó a los octavos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

La desopilante reacción de Baldassi luego de que el Turco Husaín y Maxi López le reclamaran un penal en un histórico Superclásico

El importante anuncio de Kevin Zenón durante el receso con el plantel de Boca Juniors

Leonardo Ponzio sorprendió al revelar qué jugador le agregaría a la lista de Scaloni para el Mundial

TELESHOW

Barby Franco en “Lo De Pampita”: “Era normal que mi papá, en vez de abrazarme, me pegue”

Barby Franco en “Lo De Pampita”: “Era normal que mi papá, en vez de abrazarme, me pegue”

El desconsolado llanto de Marina Calabró al recordar a Juan Carlos Calabró: “Se despidió de sus pares y del público”

La reacción de Mario Pergolini cuando Carlos Belloso le mostró su talento como ventrílocuo: “Me muero de miedo”

Carmen Barbieri habló tras el enfrentamiento entre Fede Bal y Barbie Vélez: “El tema está cerrado y la Justicia lo determinó”

La famosa actriz que ingresó a Gran Hermano: triunfó en los 90, fue novia de Fito Páez y se reinventó como remisera

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Líbano continúan este miércoles las negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto el fuego

Israel y Líbano continúan este miércoles las negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto el fuego

El secretario general de la ONU propuso tres opciones para ayudar a poner fin al conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano

Japón aprobó un gasto adicional de US$19.000 millones para contener el impacto de la guerra en Medio Oriente

La Unión Europea presenta un plan para reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos y Asia

Capturan a salvadoreño acusado de violación de una menor en Virginia