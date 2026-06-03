La mamá de Cecilia Strzyzowski la recordó al cumplirse 3 años del femicidio: “Destrozaron mi vida como si no valiera nada”

Gloria Romero, durante una de las tantas convocatorias que tuvo la desaparición física de Cecilia Strzyzowski

La familia de Cecilia Strzyzowski atraviesa por estos días un nuevo aniversario por el femicidio que conmocionó a Chaco y al país hace tres años. La Justicia condenó a quien era su esposo, César Sena, y a otras seis personas, entre ellos sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña. El recuerdo se da en medio de la conmoción que se vive en estos días por el crimen de la adolescente Agostina Vega y el ensañamiento con el que fue encontrado su cadáver en Córdoba. El único sospechoso, Claudio Barrelier, está imputado por femicidio.

Tres años pasaron del crimen de Cecilia. Su mamá, Gloria Romero, utilizó las redes para contar mediante un extenso mensaje cómo se vive con el dolor de la pérdida. “Mientras los Sena reclaman comida, estudio y sus derechos humanos, yo solo reclamo el derecho de tener hoy un lugar donde llorar a mi hija, un cierre para tanto dolor”, apuntó Romero. En su relato, denunció el daño personal y social que sufrió tras la muerte: “Para mí, son 28 años de mi vida borrados, sin siquiera un porqué. Destrozaron mi vida como si no valiera nada”.

PUBLICIDAD

Este 2 de junio se cumplieron 3 años del femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco. César Sena (su esposo) y sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, fueron condenados

Gloria reflexionó acerca de la crisis de valores en la sociedad chaqueña y cuestionó las acusaciones políticas mientras la investigación se estaba llevando a cabo en 2023. “Cuando tenía 13 años me vendieron la idea de que con la democracia se come, se educa y se cura. Sin embargo, cada día hay más pobres y una generación cada vez más perdida, más bruta con un alto fracaso en los ingresos universitario”, apuntó.

El mensaje concluyó: “De la muerte de mi hija conocí lo mejor del ser humano, pero también lo peor. Hoy, a tres años de su ausencia, solo puedo decir: Te extraño, Negra. Siempre y para siempre”. La publicación estaba acompañada de un video en el que se ve a Gloria llorando.

PUBLICIDAD

Gloria Romero recordó a su hija en su tercer aniversario y apuró a las autoridades judiciales para poder recibir los restos de la joven asesinada en 2023

En los días previos a que se cumpla el tercer aniversario, había descrito cómo enfrenta el proceso de duelo. “Después de un femicidio como el de Cecilia Strzyzowski, el proceso de sanar para una familia suele ser muy largo, irregular y profundamente doloroso, y la ausencia del cuerpo vuelve todo todavía más complejo”, describió. En este sentido, la falta genera una sensación de historia inconclusa “para que la mente pueda aceptar completamente la realidad de la pérdida”.

Respecto al estado público que tomó el caso, recordó: “El dolor privado atraviesa la exposición mediática, las opiniones ajenas y hasta el morbo social. Eso puede revictimizar mucho”.

PUBLICIDAD

Marcha por Cecilia

Por último volvió a reclamar una resolución judicial: “Necesitamos una sentencia firme y la entrega de sus restos… aunque sea hollín es mi hija”. Durante la investigación se encontraron restos óseos triturados en un campo del dirigente social chaqueño Emerenciano Sena, lo que hizo suponer que el cuerpo de la joven de 28 años había sido quemado. También hallaron un dije con forma de cruz similar a uno que, según la familia de la víctima, usaba constantemente; una valija quemada, restos de ropa y una llave.

Cómo está la causa hoy

El hecho que los llevó al banquillo de los acusados ocurrió el viernes 2 de junio de 2023 cuando Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez. En el marco de la investigación, la Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia —ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400— donde la asesinaron.

PUBLICIDAD

La joven tenía 28 años y fue vista con vida por últimas vez en 2023

Según determinaron los fiscales, murió entre las 12.16 y las 13.01 de ese mismo día. Esa franja horaria surgió del análisis de las cámaras de seguridad, los registros de las antenas de celular y de los testimonios recabados a lo largo de toda la pesquisa. Así, lograron establecer que la joven ingresó a las 9.15 a la casa. Llegó engañada, bajo la propuesta de construir una nueva vida en Ushuaia, lejos de los Sena.

Los acusados fueron condenados en febrero pasado

El crimen se dio en la habitación del medio. De ese cuarto es de donde se secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre. Justamente, el rastro hemático hallado en ese colchón dio positivo a sangre humana. Luego determinaron que el cuerpo fue descartado.

PUBLICIDAD

El procurador general Jorge Canteros indicó en conferencia de prensa: “Es la primera vez que en un juicio por jurados hay una condena sin un cuerpo y sin un certificado de defunción previo”. “Es un reconocimiento a Gloria Romero y la tía de Cecilia, que sufrieron esta pérdida irreparable”, agregó.

Si bien el clan Sena fue condenado a prisión perpetua en primera instancia -junto con Gustavo Obregón (cinco años y diez meses de prisión) y Fabiana González (cinco años), ambos por encubrimiento agravado; y Gustavo Melgarejo, por encubrimiento simple, a dos años y diez meses de prisión, en suspenso- las sentencias aún permanecen sin firmeza debido a los recursos de apelación presentados por las defensas.

PUBLICIDAD

Eso lleva a que Romero no pueda inhumar a su hija debido a que la Justicia mantiene los restos resguardados como evidencia mientras el proceso judicial sigue abierto.

Marcha #NiUnaMenos

La convocatoria es este miércoles (Ro Ferrer)

Este miércoles, el colectivo feminista vuelve a marchar bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”, para pedir justicia por la muerte de Agostina Vega (14 años), Dulce María Beatriz Candia (17) y Noelia Carolina Romero (30), halladas asesinadas en Córdoba, Misiones y Temperley en los últimos días.

PUBLICIDAD

La concentración principal se realizará en la ciudad de Buenos Aires a partir de las 17, frente al Congreso de la Nación, donde se prevé la realización del acto central. En otras ciudades del país se esperan movilizaciones simultáneas.

En Córdoba, la convocatoria es en la intersección de Colón y Cañada a las 17. La capital provincial aún no sale de la conmoción tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado. Estaba desmembrado y enterrado en distintos lugares. Agostina desapareció el fin de semana pasado y los restos aparecieron el martes.

PUBLICIDAD

“Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular”, escribió la organización en un comunicado.

En Chaco, el colectivo feministas y movimientos sociales anunciaron la convocatoria para las 17 de hoy en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Vélez Sársfield. La movilización cobra especial relevancia debido a los tres años que se cumplen por el femicidio de Strzyzowski.