Golpe al narcotráfico en Entre Ríos: incautaron cocaína valuada en más de diez millones de euros y hay tres detenidos

Miembros de las fuerzas de seguridad, junto a un perro detector de drogas, supervisan la incautación de cocaína con un valor estimado de diez millones de euros en Entre Ríos, dispuesta en múltiples paquetes (El Once)

En el norte de Entre Ríos, un operativo policial resultó en el secuestro de más de 250 kilos de cocaína, cuya carga supera los diez millones de euros en el mercado europeo.

El procedimiento, considerado uno de los más importantes en la historia provincial en materia de incautación terrestre, fue presentado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien subrayó el valor de las políticas de control implementadas en los accesos a la provincia y el accionar conjunto de la Policía de Entre Ríos y la Justicia Federal.

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El gobernador Frigerio remarcó que el resultado se logró gracias a una estrategia de seguridad orientada a reforzar los controles fronterizos desde el inicio de su gestión. “Identificamos diez lugares estratégicos y los controlamos como nunca antes en la historia y este resultado es producto de estar en el territorio”, expresó durante la presentación. Además, agradeció el acompañamiento de la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, quien interviene en la causa.

La droga incautada, repartida en 250 paquetes de cocaína, representa un cargamento que, de no haber sido interceptado, habría llegado a miles de consumidores. “Ya no va a llegar a ningún hogar”, sostuvo Frigerio, quien también destacó la colaboración entre la fuerza policial y el Poder Judicial como clave para el éxito del procedimiento.

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El operativo se desplegó en el puesto caminero ubicado en el kilómetro 130 de la Ruta Provincial 28, cerca del límite con Corrientes. Dos efectivos policiales se encontraban realizando controles de tránsito cuando interceptaron un vehículo Mercedes Benz de alta gama ocupado por dos hombres. Durante el procedimiento de identificación, los agentes notaron un comportamiento nervioso en los ocupantes y visualizaron varios bolsos en el asiento trasero.

Un Mercedes Benz plateado con puertas abiertas y una rueda dañada en un camino rural, junto a agentes de seguridad con un perro, durante un operativo que resultó en detenidos y el decomiso de cocaína en Entre Ríos (El Once)

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, relató que los sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia policial, lo que derivó en una persecución que se extendió hasta la Ruta Provincial 1 en jurisdicción de Feliciano. Durante la huida, los ocupantes arrojaron los bolsos con cocaína y una pistola calibre 9 milímetros. Ambos fueron finalmente detenidos por la policía.

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De acuerdo a lo informado por el portal El Once, uno de los detenidos fue identificado como Carlos Manuel Fiordelino, de 53 años, a quien Roncaglia describió como “uno de los narcotraficantes más reconocidos que hay en la Argentina”. El funcionario agregó que Fiordelino “tiene 40 procesos judiciales, estuvo prófugo durante cinco años y siempre anda armado”. Al momento de la detención, portaba una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

El segundo detenido, Benjamín Ariel Maciel, es oriundo de la localidad correntina de Itatí, señalada por Roncaglia como “una zona de narcos”. Ambos sujetos permanecen actualmente encarcelados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, junto a un tercer implicado, de nombre Damián, que también fue indagado por la Justicia Federal.

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Tanto el gobernador Frigerio como Roncaglia y el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, destacaron especialmente la actuación de los dos policías que detectaron la maniobra. Se trata de un oficial ayudante con apenas tres años de carrera y un sargento ayudante con 16 años de servicio, quienes fueron distinguidos públicamente durante el acto. Roncaglia enfatizó: “Entre los dos, no llegan a ganar tres millones de pesos, mientras que el cargamento de droga, en Europa, está valuado en diez millones de euros”.

González destacó la emoción y el compromiso de los efectivos al concretar el procedimiento, resaltando la pasión y el esfuerzo de quienes trabajan en el anonimato para proteger a la sociedad.

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El ministro Roncaglia subrayó que “gracias a la atención de dos policías apostados en la ruta se originó la persecución y la interceptación de este cargamento histórico”, señalando el impacto que tuvo la alerta temprana de los uniformados en el éxito del operativo.

La jueza federal Ramponi confirmó que los tres detenidos —Fiordelino, Maciel y Damián— ya fueron indagados y que la causa continúa bajo investigación, con numerosas medidas probatorias en curso. Ramponi explicó que la Justicia cuenta con diez días hábiles para definir la situación procesal de los imputados. La magistrada remarcó la complejidad de las investigaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, resaltando el trabajo multidisciplinario que exige este tipo de delitos.

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El secuestro de la droga, que equivale a unas 810.000 dosis según la Policía, se inscribe como uno de los mayores golpes al narcotráfico terrestre en la provincia de Entre Ríos. Solo el año pasado, recordó Roncaglia, se registró un caso de mayor volumen, aunque involucró el uso de una avioneta.

El gobernador Rogelio Frigerio, junto a autoridades y fuerzas de seguridad, supervisa la presentación de una importante incautación de cocaína en la provincia de Entre Ríos, destacando el éxito del operativo antidrogas (El Once)

El procedimiento también implicó la incautación de más de dos millones de dólares, lo que refuerza la magnitud económica de la operación. Autoridades provinciales coincidieron en calificarlo como un hito en la lucha contra el narcotráfico a nivel local.

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El gobernador Frigerio aprovechó la presentación para reiterar el compromiso de su gestión con el fortalecimiento de la seguridad. “En Entre Ríos no tienen lugar. Vamos a perseguirlos, atraparlos y ponerlos a disposición de la Justicia”, afirmó en referencia a las organizaciones narcotraficantes. Detalló la inversión en capacitación, equipamiento, conectividad, armamento, chalecos antibalas y movilidad para potenciar las tareas preventivas y de investigación.

Frigerio valoró la articulación permanente con la Justicia Federal y subrayó el orgullo por el desempeño de la Policía de Entre Ríos, a la que definió como “una de las mejores del país”. La cooperación institucional y la inversión en recursos tecnológicos han sido, según el mandatario, factores clave para impedir que el cargamento llegue a destino y para enviar un mensaje contundente a las bandas delictivas.

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La investigación judicial sigue en curso y las autoridades provinciales aguardan los próximos avances del caso, que ya figura entre los mayores decomisos terrestres en la historia de la provincia, según se informó.