Sociedad

Casación define este miércoles si el líder de la secta rusa en Bariloche regresa a prisión o mantiene la domiciliaria

Mientras se recupera en el partido bonaerense de San Vicente de una cirugía que “toleró mal”, Konstantin Rudnev aguarda la decisión judicial a instancias de una fiscalía que pide revocar el beneficio que la Justicia le concedió el 17 de mayo

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KONSTANTIN RUDNEV SECTA BARILOCHE
Konstantin Rudnev, imputado por trata de personas, cumple su arresto domiciliario en San Vicente con tobillera electrónica desde el 17 de mayo

La Cámara Federal de Casación Penal tiene en sus manos, este 3 de junio, la decisión que determinará si el ciudadano ruso Konstantin Rudnev regresa a un penal federal o continúa bajo el arresto domiciliario que le fue concedido el 17 de mayo. La audiencia, fijada con anticipación, llega en un momento en que el acusado de 58 años transita una recuperación postoperatoria con complicaciones, y la controversia médica y judicial escala en paralelo.

El trasfondo del caso es la causa conocida como la secta rusa de Bariloche, donde Rudnev fue imputado por trata de personas con fines de explotación sexual. Según informó el medio local Diario Río Negro, el máximo tribunal penal del país deberá resolver la apelación impulsada por la fiscalía, que busca revocar el beneficio que el acusado disfruta actualmente y devolverlo a un establecimiento carcelario federal.

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Antes de que la audiencia llegara al calendario, el expediente ya había dado un vuelco médico de peso. El juez federal de garantías Gustavo Zapata autorizó el traslado excepcional de Rudnev desde su lugar de detención hacia una clínica privada de Monte Grande, donde fue sometido a una hernioplastia por una hernia inguinoescrotal de gran tamaño.

Según la defensa, esa patología se desarrolló a raíz de las condiciones en que el imputado permaneció durante la prisión preventiva. La intervención debía realizarse “sin alternativa”. El detenido permaneció esposado tanto durante el traslado como en la clínica privada bonaerense, bajo custodia de la Policía Federal Argentina (PFA).

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KONSTANTIN RUDNEV SECTA BARILOCHE
El arresto domiciliario de Rudnev fue concedido por el Tribunal de Revisión de General Roca y quedó condicionado al pago de 30 millones de pesos como caución

La recuperación, lejos de transcurrir sin sobresaltos, presenta un panorama que la defensa califica de serio. “La intervención fue complicada, la toleró mal y actualmente sigue teniendo complicaciones postoperatorias. La inflamación y la hinchazón continúan, y los médicos lo visitan diariamente para controlar su evolución”, señalaron fuentes cercanas al imputado.

Rudnev se recupera en su vivienda ubicada en el Complejo Los Cedros, en el partido bonaerense de San Vicente, donde cumple la domiciliaria junto a su esposa, Tamara Rudneva, quien fue investigada en la causa aunque sin cargos formulados. La mujer firmó como garante de la medida. La Justicia le impuso además una tobillera electrónica y el pago de 30 millones de pesos como caución.

Más allá de la cirugía reciente, el cuadro clínico que la defensa puso sobre la mesa de los jueces de Casación es de envergadura. La documentación médica presentada describe un diagnóstico múltiple que afecta de manera simultánea varios sistemas del organismo del acusado. Las resonancias magnéticas exponen cambios degenerativos severos, un estrechamiento del canal cervical, múltiples protrusiones discales y espondiloartrosis cervical con compresiones radiculares, factores que elevan el riesgo de caídas y daños neurológicos progresivos. A ese cuadro se le suma una cuadriparesia —debilidad en las cuatro extremidades—, alteraciones en la marcha, disminución de la fuerza muscular, pérdida parcial de la sensibilidad y trastornos en la motricidad fina.

El aparato respiratorio tampoco queda al margen. Las tomografías computadas detectaron enfisema pulmonar bilateral, una imagen nodular de seis milímetros en los pulmones y cambios pleuroparenquimatosos en ambas bases pulmonares. A todo eso se agrega una hipertensión arterial severa con picos de hasta 189/95 mmHg y una inestabilidad marcada que requiere monitoreo cardiológico permanente. Rudnev, además, arrastra secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV) previo.

las mujeres rusas detenidas junto al líder de una secta en Bariloche
La defensa técnica del imputado sostiene que su estado de salud hace inviable el regreso a un penal federal, argumento que los jueces de Casación analizan este miércoles

Ante ese escenario clínico, el abogado defensor Martín Sarubbi ratificó que la situación sanitaria de su cliente es un factor legal y humanitario que la Justicia no puede ignorar. Sarubbi recordó, además, que el propio Tribunal de Revisión ya había ponderado la gravedad de esos antecedentes médicos al momento de otorgar el beneficio de la domiciliaria.

La solicitud de la medida fue iniciada por el mismo letrado, quien presentó órdenes médicas para sustentar la necesidad de la intervención quirúrgica y evitar un agravamiento del cuadro.

Uno de los puntos que los jueces de Casación deberán ponderar es la recomendación expresa de los especialistas respecto a si la reclusión en un penal atenta contra la recuperación del imputado. Con los informes médicos sobre el escritorio y un paciente monitoreado día y noche, la balanza judicial tiene ante sí argumentos de peso en ambas direcciones: la fiscalía sostiene que el beneficio debe ser revocado, mientras la defensa insiste en que el regreso a prisión representa un riesgo real para la salud de Rudnev.

La causa continúa en etapa de instrucción y el imputado aún no recibió condena en Argentina. El expediente incorpora análisis de comunicaciones, peritajes y testimonios, mientras la fiscalía evalúa nuevas medidas restrictivas para los imputados. Las próximas semanas traerán nuevas audiencias y la revisión de los elementos secuestrados en los allanamientos, de acuerdo con lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

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