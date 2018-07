"En políticas, en bajar las retenciones y no sacarnos ganancias, en haber prometido seguir con el fútbol para todos y ver de nuevo las tribunas. El presidente faltó a su palabra, no cumplió. Cerrar la grieta, mirá la grieta cómo está. Néstor está muerto y Cristina no está más, no nos ocupamos de hablar del presente, una inflación de la san puta, salarios caídos, sacarle la plata a los jubilados. Yo tengo derecho como ciudadano y televidente a juzgar la objetividad de tu programa, invisivilazando las cagadas del gobierno y aplaudiendo meter en cana al gobierno anterior", concluyó el artista.