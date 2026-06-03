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Los precios del petróleo suben ante la falta de avances concretos en las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subió un 1,2% hasta los 94,86 dólares, mientras que el crudo Brent del mar del Norte avanzó un 1% y alcanzó los 96,97 dólares por barril

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Los precios del petróleo suben ante la falta de avances concretos en las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente (Shutterstock)
Los precios del petróleo suben ante la falta de avances concretos en las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente (Shutterstock)

Los precios del petróleo extendieron este miércoles su tendencia alcista ante la falta de avances concretos en las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente, mientras las bolsas asiáticas registraron ganancias impulsadas por el sector tecnológico y la sostenida demanda vinculada a la inteligencia artificial (IA).

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subió un 1,2% hasta los 94,86 dólares, mientras que el crudo Brent del mar del Norte avanzó un 1% y alcanzó los 96,97 dólares por barril. Ambos contratos acumularon una ganancia cercana al 5% en la semana debido a la incertidumbre sobre la evolución del conflicto regional y sus posibles efectos sobre el suministro energético.

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Los mercados energéticos reaccionaron con cautela pese a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que Washington y Teherán continúan dialogando para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta semana crecieron las preocupaciones de los inversores tras informaciones procedentes de Irán que señalaban una supuesta ruptura de contactos con Estados Unidos. Trump rechazó esas versiones y afirmó que las conversaciones continúan.

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“Los informes falsos que afirman que la República Islámica de Irán y Estados Unidos dejaron de hablar hace unos días son falsos y erróneos”, escribió el mandatario en la red social Truth Social.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subió un 1,2% hasta los 94,86 dólares, mientras que el crudo Brent del mar del Norte avanzó un 1% y alcanzó los 96,97 dólares por barril (REUTERS)
El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subió un 1,2% hasta los 94,86 dólares, mientras que el crudo Brent del mar del Norte avanzó un 1% y alcanzó los 96,97 dólares por barril (REUTERS)

Trump agregó que “las conversaciones entre nosotros se han mantenido de forma continua, incluso hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace un día y hoy”.

El presidente estadounidense también expresó confianza en la posibilidad de alcanzar una solución negociada. “Nunca se sabe adónde conducirán, pero como le dije a Irán: ‘Es hora, de una forma u otra, de que lleguen a un acuerdo. Llevan 47 años haciendo esto, ¡y no se puede permitir que continúe por más tiempo!’”, señaló.

Sin embargo, la situación militar en la región continuó generando incertidumbre. Israel mantuvo sus operaciones contra objetivos en Líbano, mientras Irán lanzó misiles contra países vecinos. Además, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que sus fuerzas interceptaron ataques con misiles y drones iraníes en el Golfo Pérsico.

Según el ejército estadounidense, las fuerzas norteamericanas “derrotaron con éxito” una serie de ataques iraníes y realizaron acciones de autodefensa en la isla de Qeshm. El Centcom también indicó que tres drones de ataque lanzados por Irán contra embarcaciones civiles fueron destruidos.

Trump agregó que “las conversaciones entre nosotros se han mantenido de forma continua, incluso hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace un día y hoy” (REUTERS)
Trump agregó que “las conversaciones entre nosotros se han mantenido de forma continua, incluso hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace un día y hoy” (REUTERS)

Pese a las tensiones geopolíticas, los mercados bursátiles asiáticos extendieron las ganancias registradas en las últimas sesiones gracias al impulso de las compañías tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

La Bolsa de Tokio lideró los avances regionales. El índice Nikkei 225 cerró con una subida de 2,6% hasta los 68.452,45 puntos. Entre los principales motores del repunte destacó el fabricante de equipos para semiconductores Tokyo Electron, cuyas acciones saltaron más de un 11%. También registró fuertes ganancias la empresa tecnológica Advantest.

En Taiwán, el mercado avanzó en una magnitud similar gracias al desempeño de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), uno de los mayores productores de chips del mundo.

Las plazas bursátiles de Shanghái, Sídney, Singapur y Manila también finalizaron la jornada en terreno positivo. En contraste, Hong Kong retrocedió 1,4%, hasta los 25.686,06 puntos, mientras Yakarta y Wellington registraron descensos. La Bolsa de Seúl permaneció cerrada por un feriado.

(Con información de AFP)

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