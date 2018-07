"Me da pena todo lo que veo", dirá en un momento. Y seguirá: "Ahora tengo esta charla pelotuda con vos y me da pena saber que ni te conozco, que formamos parte de una infinitud". No es sin embargo un ataque, sino una reflexión. Una de las tantas mientras habla del éxito de El Marginal 2, la segunda parte de la serie de Underground que cuenta cómo se llega al comienzo de la primera (una precuela, que le dicen).