Durante la charla con Ángel De Brito y sus panelistas, Eva confirmó que finalmente no participará de la apertura del Bailando 2018. "Se retrasó el comienzo del programa y yo me tengo que ir el 19 (de agosto). Tenía ganas, pero bueno -lamentó-. Primero me llamaron para que participe del programa, y les dije que no. Después se dio lo de la apertura…".