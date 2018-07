"A todos los que se hicieron presentes en el lugar, y a los que se hicieron presentes con mensajes, mucha gente que me ha llamado de afuera. De pronto me sorprendieron los llamados, el llamado de Mónica Ayos y su marido, Nito y Cecilia, Caro Lozano que está en México, Francella que está de viaje, un montón de gente que no pudo estar pero que quería mucho a Guillermo, y gente a la que no he tratado nunca", agregó agradecida.