En diálogo con Teleshow, el conductor explicó: "Me tomo entre tres y cuatro meses, puede ser. En 18 años no paré nunca, es el único programa que no paró el conductor nunca, salvo por vacaciones chicas. Y también para resolver todo, el tema Morena, que por suerte está mucho mejor, y estamos mucho mejor y todo, pero ahora hay que ponerse a laburar mucho con eso".