Aunque ninguno de los dos confirmó la noticia, no se muestran más juntos y evitan hablar del otro frente a la prensa. "¿Cómo estás con Caro?", le consultó la cronista de Confrontados al ex tenista, que no respondió en un primer momento. "¿Es una decisión que tomaron ambos la de no hablar con la prensa?", consultó sobre la misma actitud que había tomado la modelo cuando regresó también de España (no estuvieron juntos).