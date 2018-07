"Hace casi seis años que estamos juntos, casados legalmente. No me sorprende el viaje, yo lo sabía. Hace dos o tres semanas él estuvo en Río Cuarto. Vino a disfrutar a los nenes, estuvo en casa y hablamos", aseguró la ex del actor y contó cómo lo encaró en medio de las sospechas de la relación de él y Jimena Barón.