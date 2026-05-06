Colombia

Alertan por presunto “plan del no pago” en Transmilenio: denuncian ataques coordinados contra estaciones y funcionarios en Bogotá

Grupos encapuchados protagonizan irrupciones violentas, daños a la infraestructura y agresiones a trabajadores del sistema, en una escalada que preocupa a las autoridades

Guardar
Google icon

Daños a infraestructura y enfrentamientos con guardias marcan jornada de violencia en sistema de transporte - crédito Juan David Quintero/X

Un presunto plan organizado para evadir el pago del transporte público y desestabilizar la operación de Transmilenio encendió las alarmas en Bogotá.

La denuncia fue hecha por el concejal Juan David Quintero, quien advirtió sobre la existencia de grupos encapuchados que estarían ejecutando acciones violentas y coordinadas en varias estaciones del sistema.

PUBLICIDAD

Estos grupos no solo buscarían ingresar sin pagar el pasaje, sino también tomar control de puntos estratégicos del sistema mediante intimidación, vandalismo y agresiones físicas, de acuerdo con la información revelada por la revista Semana.

El fenómeno, según el cabildante, ya dejó de ser un conjunto de hechos aislados y responde a un patrón sistemático que podría escalar rápidamente.

PUBLICIDAD

Los primeros episodios se registraron en la estación de la calle 76, donde encapuchados habrían intentado ingresar de manera masiva sin cancelar el pasaje. Al ser confrontados por el personal de seguridad, reaccionaron con insultos, empujones y ataques físicos.

Según las denuncias, incluso se han presentado casos en los que los agresores utilizarían armas blancas para amedrentar a los guardias, lo que eleva el nivel de riesgo para los trabajadores del sistema.

Encampuchados irrumpen en estación de TransMilenio durante intento masivo de evasión del pasaje - crédito Juan David Quintero/X

Pero la preocupación no se limita a la violencia directa. Imágenes verificadas muestran daños a la infraestructura, como la destrucción de cámaras de seguridad, el lanzamiento de pintura sobre instalaciones, el hurto de extintores y ataques contra buses articulados.

Estas acciones, además de afectar la operación diaria, comprometen la capacidad de control y vigilancia dentro del sistema, facilitando nuevos episodios de evasión.

El concejal Juan David Quintero advirtió que uno de los objetivos principales de estos grupos sería desplazar al personal de vigilancia para dejar las estaciones sin control. De lograrse, esto permitiría que la evasión del pago se vuelva masiva y sostenida en el tiempo, generando un impacto significativo en las finanzas del sistema de transporte.

En términos económicos, la situación ya refleja consecuencias preocupantes. Según cifras citadas por el cabildante, la evasión del pago de pasajes estaría generando pérdidas cercanas a los 264 mil millones de pesos. Este monto afecta directamente la sostenibilidad de Transmilenio, que depende en gran medida de los ingresos por tarifa para su funcionamiento.

Ante este panorama, Quintero hizo un llamado urgente al alcalde Carlos Fernando Galán y a las autoridades de policía para implementar medidas inmediatas.

Grupos encapuchados protagonizan actos de evasión, vandalismo y agresiones que agravan la seguridad en TransMilenio - crédito Juan David Quintero/X
Grupos encapuchados protagonizan actos de evasión, vandalismo y agresiones que agravan la seguridad en TransMilenio - crédito Juan David Quintero/X

Entre las propuestas planteadas se encuentran la instalación de puertas anticolados en estaciones críticas, el aumento de la presencia policial y el refuerzo de la seguridad privada. Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer campañas de cultura ciudadana para desincentivar la evasión.

“El problema no es solo operativo, también es social”, advirtió el concejal, quien aseguró que estas acciones terminan afectando a los ciudadanos que sí cumplen con el pago del servicio. En su concepto, la evasión no solo constituye una falta individual, sino un perjuicio colectivo que impacta a toda la ciudad, incluidos los contribuyentes que financian el sistema mediante impuestos.

Otro de los puntos que genera inquietud es la posible expansión de estas acciones. Según la denuncia, los grupos tendrían previsto replicar estos ataques en otras estaciones clave, como la de la calle 72, y extender su accionar a lo largo de la red.

El concejal Juan David Quintero alertó sobre un plan organizado para evadir el pago y desplazar la seguridad en estaciones de Transmilenio - crédito Juan David Quintero/X
El concejal Juan David Quintero alertó sobre un plan organizado para evadir el pago y desplazar la seguridad en estaciones de Transmilenio - crédito Juan David Quintero/X

Incluso, Quintero alertó que, de no tomarse medidas oportunas, este tipo de prácticas podría trasladarse a futuros proyectos de transporte, como el Metro de Bogotá.

El cabildante también señaló que, de acuerdo con información recibida, algunos sectores estarían legitimando estas conductas, lo que agrava el panorama y evidencia una problemática más compleja que combina factores de seguridad, cultura ciudadana y control institucional.

Mientras tanto, la administración distrital enfrenta el reto de contener una situación que amenaza con escalar y afectar la movilidad en la capital.

Sin una intervención integral que combine medidas de seguridad, tecnología y pedagogía, el fenómeno podría consolidarse y deteriorar aún más la confianza en el sistema de transporte público.

Google icon

Temas Relacionados

Colados TransmilenioFuncionarios TransmilenioEncapuchados TransmilenioAtaques servicio público BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Labios partidos no son por falta de agua: especialista colombiano revela la verdadera causa y cómo solucionarlo desde adentro

La piel reseca y las fisuras labiales persistentes podrían ser señales a tener en cuenta, advierten médicos, recomendando revisar la dieta y no solo enfocarse en bálsamos u otros cuidados externos

Labios partidos no son por falta de agua: especialista colombiano revela la verdadera causa y cómo solucionarlo desde adentro

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González buscará los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Audios filtrados apuntan a un plan para destituir a Gustavo Petro y a otros gobiernos de izquierda, atribuido al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

La red tenía como estrategia usar plataformas digitales para influir en gobiernos latinoamericanos adversos a su línea política

Audios filtrados apuntan a un plan para destituir a Gustavo Petro y a otros gobiernos de izquierda, atribuido al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

Bayern Múnich vs. PSG, semifinal de la Champions League EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de cerrar la llave con su público y buscar la final europea después de cinco años de ausencia

Bayern Múnich vs. PSG, semifinal de la Champions League EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

El historial entre ambos clubes es breve, pues este será apenas su segundo enfrentamiento oficial en competiciones de la Conmebol

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

ENTRETENIMIENTO

Karol G dejó ver cuál es la exigente rutina de ejercicios que realiza para cuidar su cuerpo: recibió miles de comentarios

Karol G dejó ver cuál es la exigente rutina de ejercicios que realiza para cuidar su cuerpo: recibió miles de comentarios

Juanda Caribe habría destapado las tensiones familiares con Sheila Gandara tras video de su hija en 'La casa de los famosos Colombia'

Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex y su familia tras conocer que está interesada en hablar primero con Tebi tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Cecilia López, exministra de Agricultura, reveló el golpe que vivió con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: “Lo perdimos todo”

Valentina González, expareja de Ryan Castro, anunció nueva relación: es un futbolista con paso por la selección Colombia

Deportes

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Bayern Múnich vs. PSG, semifinal de la Champions League EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Egan Bernal correrá el Giro de Italia 2026: así confirmó su equipo la presencia del ciclista colombiano

Millonarios superó a Nacional y fue el equipo con mayor promedio de asistencia en el fútbol colombiano: este es el ranking completo