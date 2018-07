"Esta tarde queremos ver guerreros en la cancha. No quiero volver a casa esta noche, no quiero volver a casa mañana. Seguiremos en el hotel comiendo esos fideos asquerosos pero de ninguna manera volveremos a casa. Vamos a terminar contentos, quiero festejar esta noche. Quiero que dejemos todo adentro de la cancha, nadie tiene que abandonar a su compañero. ¡Quiero ver guerreros! Hoy a la noche vamos a matar a estos argentinos, que sea Messi o cualquiera, me los paso por las pelo…¡Estamos acá para ganar la Copa del mundo! Tenemos que ganar este partido, hay que ganar este partido. ¡Vamos chicos!", se le escucha decir al crack galo.