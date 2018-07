Sin dar ningún nombre propio, el conductor pidió que los que lastimaron a su hija se alejen y lo dejen a él cuidarla. "Lo único que les pido a aquellos que le hicieron mucho daño a mi hija, ¿me pueden dejar a mí y a mi familia, que nos ocupemos de ella? Ustedes la devastaron. Todo lo que pudieron hacer, lo hicieron. Le sacaron plata, la amenazaron, le hicieron la cabeza, hicieron que me odiara, que dijera cosas terribles de mí que ella no decía. Ya está. Si querían destruirme a mí por el lado de mi hija, a mí no me destruyeron, a ella la destruyeron. Dejen que yo me encargue de cuidarla", enfatizó.