"Y Corcho me decía, no, pará, faltan 14 días, y le digo no, no es lo que falta. Así que hicimos el bolso, fuimos a la Suizo, que nació ahí Anthony, me internaron y nació a las 9 de la mañana. El trabajo de parto fue bastante rápido, me dieron la peridural y toda la historia. Me acuerdo que me decían tiene que venir el anestesista, que se llama Marcelo, y yo decía ¡¿Dónde esté Marcelo?!", agregó con humor.