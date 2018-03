–Me apasiona. Me enciende. Es mi motor. La tele me genera una adrenalina especial. Cuando no estoy haciendo tele, la miro. Tengo una amiga que produce Morfi y la llamo para decirle: "Che, ¿por qué no hacés esto o aquello?". La radio me encanta, pero es otra cosa. Voy los miércoles a la Metro. Y me gusta que Andy (Kusnetzoff) haya incorporado mujeres. Flor Peña los lunes, y María O'Donnell los martes. Es tiempo de voces femeninas.