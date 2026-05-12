Colombia

Muerte de Germán Vargas Lleras: la historia de los dos perros que fueron envenenados antes de la llegada de Mancho, Toño y Henry

A mediados de 2025, Mancho, el padre de los otros dos bulldog franceses que acompañaban permanentemente al exvicepresidente colombiano, falleció. Sin embargo, años antes, una tragedia mayor le había quitado a dos de sus más cercanos compañeros caninos

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Dos perros bulldog francés, identificados como Toño y Henry, están en la entrada del Palacio San Carlos. Uno es negro y el otro es color arena. Ambos llevan arneses y prendas de vestir. Se ubican junto a una alfombra roja, a un costado de la Cancillería, mientras se espera la salida del féretro del político Germán Vargas Lleras. Las mascotas no pudieron ingresar al recinto - crédito red social X

Luego de las exequias del exvicepresidente colombiano y dirigente político Germán Vargas Lleras, realizadas el lunes 11 de mayo en el centro de Bogotá —con una eucaristía en la Catedral Primada y posterior cortejo fúnebre hacia el norte de la ciudad—, los medios de comunicación centraron parte de su cobertura en los dos compañeros inseparables del fundador del partido Cambio Radical: Toño y Henry.

Sus dos perros de raza bulldog francés acompañaron hasta el final de sus días al exconcejal y excongresista bogotano, víctima del cáncer, y que sobrevivió a varios atentados en su contra por parte de la otrora guerrilla de las Farc-EP.

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Junto a ellos estuvo Mancho, el padre de los otros dos peludos, y que falleció casi un año atrás, tal y como lo publicó el mismo Vargas Lleras en un sentido mensaje que compartió en su perfil de Instagram el 9 de junio de 2025.

“Que tristeza, hoy se murió Manchito. Este perrito nos alegró la vida por nueve años. Por fortuna, le sobreviven Toño y Henry, ambos hijos de Mancho Vargas”, mencionó el político colombiano en aquella ocasión.

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crédito @germanvargaslleras/IG
crédito @germanvargaslleras/IG

Era tal el amor por sus perros, que en otra publicación que hizo a través de un video, el excongresista dejó ver su lado más humano, alejado de la realidad política nacional, y contó un poco sobre su vida con ellos.

En la grabación que divulgó Vargas Lleras el 6 de noviembre de 2024, él inició la presentación de sus tres peludos así: “Los Manchos Vargas vienen a trabajar a mi oficina. El papá es Mancho Vargas, que tiene dos hijos, Toño Vargas y Henry Vargas. Toño se llama Toño por mi hermano José Antonio y Henry por mi hermano Enrique”.

Más adelante, el exministro del Interior y de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos afirmó en ese entonces que de los tres perros, “el más consentido y el más querido es Toñito”.

En el video Vargas Lleras detalló que “el más divertido es Henry, porque es el más destructor, es un diablo. Todo lo coge y se pasea por el apartamento y por la oficina motivándolo a uno a que le quite las cosas”.

El dirigente político colombiano nunca se refirió en entrevistas oficiales a la tragedia de sus dos pastores alemanes, y que fueron envenenados; Urcos y Rex - crédito @germanvargaslleras/IG

En el tercer segmento, el dirigente político que pasó sus últimos meses alejado de las tarimas y el Congreso, contó que “el más tragón” era Mancho.

“Es más, yo acostumbro aquí darles un premio que les fascina: unas galleticas. Todas las noches antes de irme a acostar les doy las galleticas”, contó el exvicepresidente colombiano, que antes de la llegada de los tres bulldog franceses, tuvo un trágico episodio con otros dos perros.

La tragedia de Urcos y Rex durante el adiestramiento en la Policía

La vida privada de Germán Vargas Lleras permaneció a lo largo de su carrera política en un segundo plano frente a su figura pública, pero hay episodios personales que marcaron su existencia con una herida silenciosa.

El exvicepresidente y exministro colombiano, conocido por sus vínculos familiares y su cercanía con su hija Clemencia y su nieto Agustín, siempre mostró una profunda devoción por los animales, y especial por los perros.

El episodio que marcó a Vargas Lleras ocurrió en 2011, cuando se desempeñaba como ministro del Interior durante el Gobierno Santos, y representa uno de los capítulos más dolorosos de su historia.

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Vargas Lleras compartió en más de una ocasión cómo era el día a día con sus perros - crédito @germanvargaslleras/IG

Germán Córdoba, director de Cambio Radical, relató a Semana que el ataque letal contra los dos pastores alemanes de Vargas Lleras —llamados Urcos y Rex— fue ejecutado por un agente de la policía cuya identidad nunca se publicó y cuyo acto fue motivado por un deseo de venganza contra un mando superior.

La tragedia se desencadenó cuando Urcos y Rex, procedentes de Berlín y regalados por la esposa de Vargas Lleras, Luz María Zapata, apenas habían cumplido cinco meses de vida.

Vargas Lleras, al advertir el temperamento inquieto de los cachorros y receptivo a las recomendaciones de conocidos, optó por inscribirlos en un programa de adiestramiento en la estación de Carabineros de Bogotá.

Como era habitual, el propio líder político se encargaba de llevar y recoger a sus perros tras sus funciones de gobierno.

crédito @germanvargaslleras/IG
El exvicepresidente contó detalles sobre sus tres perros - crédito @germanvargaslleras/IG

Pero la secuencia fatal se produjo una tarde en la que, al presentarse a la estación, recibió la noticia de que ambos animales habían fallecido por envenenamiento dentro de las instalaciones policiales.

Córdoba explicó que el acto fue premeditado y la pérdida supuso un golpe devastador para Vargas Lleras, quien, de acuerdo con el mismo dirigente político, jamás se refirió en público al suceso. “Estos pastores eran su adoración”, precisó el director de Cambio Radical.

Tras el incidente, la Policía Nacional intentó reparar el daño al importar dos nuevos perros y ofrecerlos como compensación a Vargas Lleras.

Sin embargo, el impacto emocional resultó tan profundo que el exministro rechazó el ofrecimiento: la muerte de Urcos y Rex anuló durante largo tiempo su disposición a aceptar una nueva mascota, hasta que llegó Mancho a su vida.

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