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Beca Rita Cetina para primaria 2026: prepara estos DOCUMENTOS antes de que inicie la entrega de tarjetas Bienestar

La dispersión de los plásticos comenzará de manera oficial el próximo 18 de mayo

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Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria del Estado de México se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio.

El plástico será indispensable para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar los 2 mil 500 pesos que entregará el programa antes de que inicie el próximo ciclo escolar.

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La ampliación de la iniciativa incluirá este año a estudiantes de primaria y, en una etapa posterior, alcanzará a quienes cursan preescolar. Desde el año pasado, el gobierno de México comenzó este programa, que en su lanzamiento original benefició únicamente a alumnos de secundaria.

Las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas aún pueden solicitar el apoyo que otorga 2 mil 500 pesos por alumno

Documentos que se deben de preparar para recoger la tarjeta para la Beca Rita Cetina

Para recoger el plástico, será necesario que los padres, madres o tutores presenten identificación oficial en original y copia, copia del acta de nacimiento, copia del CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses. Por parte del estudiante, se solicitarán copia del acta de nacimiento y del CURP.

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Documentos de la padre, madre o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
  • Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)

En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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Montos económicos que entregará el programa

Cabe señalar que los beneficiarios de primaria recibirán solamente un pago anual de 2 mil 500 pesos. Además, al igual que con los alumnos de secundaria, cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito, recibirá un monto adicional.

Alumnos de primaria

  • 1 alumno inscrito | 2 mil 500 pesos
  • 2 alumnos inscritos | 5 mil pesos
  • 3 alumnos inscritos | 7 mil 500 pesos

Alumnos de secundaria

  • 1 alumnos inscrito | 1,900 pesos
  • 2 alumnos inscritos | 2,600 pesos
  • 3 alumnos inscritos | 3,300 pesos.

La meta para este año consiste en llegar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina alcance a más de 20 millones de personas en total. Al inicio de 2026, ya reciben este apoyo más de 8.4 millones de alumnos de primaria, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria incluidos en el programa.

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