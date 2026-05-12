Beca Rita Cetina para primaria 2026: prepara estos DOCUMENTOS antes de que inicie la entrega de tarjetas Bienestar

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria del Estado de México se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio.
El plástico será indispensable para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar los 2 mil 500 pesos que entregará el programa antes de que inicie el próximo ciclo escolar.
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La ampliación de la iniciativa incluirá este año a estudiantes de primaria y, en una etapa posterior, alcanzará a quienes cursan preescolar. Desde el año pasado, el gobierno de México comenzó este programa, que en su lanzamiento original benefició únicamente a alumnos de secundaria.
Las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas aún pueden solicitar el apoyo que otorga 2 mil 500 pesos por alumno
Documentos que se deben de preparar para recoger la tarjeta para la Beca Rita Cetina
Para recoger el plástico, será necesario que los padres, madres o tutores presenten identificación oficial en original y copia, copia del acta de nacimiento, copia del CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses. Por parte del estudiante, se solicitarán copia del acta de nacimiento y del CURP.
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Documentos de la padre, madre o tutor
- Identificación oficial (original y copia)
- Acta de nacimiento (copia)
- CURP (copia)
- Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)
De la o el estudiantes
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- Acta de nacimiento (copia)
- CURP (copia)
En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.
Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.
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Montos económicos que entregará el programa
Cabe señalar que los beneficiarios de primaria recibirán solamente un pago anual de 2 mil 500 pesos. Además, al igual que con los alumnos de secundaria, cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito, recibirá un monto adicional.
Alumnos de primaria
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- 1 alumno inscrito | 2 mil 500 pesos
- 2 alumnos inscritos | 5 mil pesos
- 3 alumnos inscritos | 7 mil 500 pesos
Alumnos de secundaria
- 1 alumnos inscrito | 1,900 pesos
- 2 alumnos inscritos | 2,600 pesos
- 3 alumnos inscritos | 3,300 pesos.
La meta para este año consiste en llegar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina alcance a más de 20 millones de personas en total. Al inicio de 2026, ya reciben este apoyo más de 8.4 millones de alumnos de primaria, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria incluidos en el programa.
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